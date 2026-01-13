HGE 36-60 Battery Set

Le HGE 36-60 Battery avec une batterie 36 V performante pour la taille confortable et sans fil des grandes haies. Équipé d'une poignée orientable sur 180°, d'un collecteur de déchets et d'un réglage de la vitesse à 2 niveaux : le puissant taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery.



Tension : 36 V

Longueur de coupe : 60 cm

Entre-dent : 26 mm

Rendement par charge de la batterie : max. 600 m*

Poignée orientable : oui

Réglage de la vitesse à 2 niveaux : oui



* Rendement maximal par charge avec la batterie incluse dans le kit.