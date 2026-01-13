Taille-haies sans fil
Délimitation d'un terrain, brise-vue ou décoration : peu importe la fonction des haies ou buissons, les taille-haies sans fil particulièrement maniables de Kärcher permettent de les sculpter sans effort et avec une précision parfaite.
Caractéristiques
La poignée rotative à 180° facilite la taille et soulage les bras de l'utilisateur.
Selon l’application, les utilisateurs peuvent choisir entre la puissance maximale et la vitesse maximale.
Retirez les branches de votre appareil grâce au balai de haie.
La fonction de sciage est particulièrement pratique pour les haies dont les branches sont parfois plus épaisses.
La batterie lithium-ion 36 V fait partie de la plateforme de batteries Kärcher Battery Power.
Points forts
Caractéristiques du bras articulé
Pour tailler les haies de grande taille avec facilité, utilisez le bras articulé
Avec une tête de coupe réglable, 4 options d'angle sont possibles jusqu'à 115° pour tailler différentes formes de haies.
Grâce au balai de haie, les boutures sont retirés pour éviter d'abîmer l'appareil.
Points forts de l'extension
18 V Kärcher Battery Power
HGE 18-45 Battery Set
Le poids plume pour travailler sans effort en ménageant ses forces : le taille-haies sans fil HGE 18-45 Battery à lame affûtée au diamant pour un résultat de coupe précis.
Tension : 18 V
Longueur de coupe : 45 cm
Entre-dent : 18 mm
Rendement par charge de la batterie : max. 250 m*
Poignée orientable : non
Réglage de la vitesse à 2 niveaux : non
* Rendement maximal par charge avec la batterie incluse dans le kit.
HGE 18-50 Battery Set
Le taille-haies sans fil HGE 18-50 Battery Set : sa poignée orientable sur 180° et le collecteur de déchets garantissent une taille confortable des haies.
Tension : 18 V
Longueur de coupe : 50 cm
Entre-dent : 22 mm
Rendement par charge de la batterie : max. 325 m
*Poignée orientable : oui
PHG 18-45 Battery
Les échelles ne sont pas indispensables : il suffit d'utiliser le taille-haies télescopique sans fil PHG18-45 Battery. Grâce à la tête de coupe inclinable, la taille latérale, en hauteur ou près du sol peut être réalisée confortablement depuis le sol. Idéal pour les haies hautes et larges.
Tension : 18 V
Longueur de coupe : 45 cm
Entre-dent : 18 mm
Rendement par charge de la batterie : max. 250 m*
Tête de coupe inclinable : oui, 115°
36 V Kärcher Battery Power
HGE 36-60 Battery Set
Le HGE 36-60 Battery avec une batterie 36 V performante pour la taille confortable et sans fil des grandes haies. Équipé d'une poignée orientable sur 180°, d'un collecteur de déchets et d'un réglage de la vitesse à 2 niveaux : le puissant taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery.
Tension : 36 V
Longueur de coupe : 60 cm
Entre-dent : 26 mm
Rendement par charge de la batterie : max. 600 m*
Poignée orientable : oui
Réglage de la vitesse à 2 niveaux : oui
Plateforme de batterie POWER 18V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher.
Plateforme de batterie POWER 36V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 36 V existent avec deux capacités différentes : 36 V/25 Ah et 36 V/50 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 36 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs eau et poussières sans fil ou les souffleurs de feuilles Kärcher.
Bonus Réparation
Le décret n°2024-123 du 20 Février 2024 encourage la réparation des machines et vise à luttrer contre le gaspillage. Grâce à ce décret, la réparation de vos appareils électroniques est encouragée et facilitée. Vous allez pouvoir bénéficier d'aides et via ce QR code, vous trouverez tous les réparateurs labellisés.