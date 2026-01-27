K2 (avec batterie amovible)
La puissance d'un nettoyeur haute pression K2 avec la liberté de mouvement d'un appareil sans fil. Livré avec une Batterie Power 36V et un chargeur standard.
Le K2 sans fil Kärcher est un nettoyeur sur batterie toujours prêt à l’emploi pour un nettoyage haute pression sans limite. Fonctionnant sur la plateforme batterie Power 36 V, il est autonome en électricité et offre une grande liberté de mouvement lors du nettoyage. Le K2 sans fil dispose d’une crépine d’aspiration pour diffuser le détergent et ainsi améliorer les performances de nettoyage. Le mode de nettoyage en cours s’affiche sur l’écran de la poignée pistolet pour ne pas abîmer la surface à nettoyer. Compatible avec un tuyau d’aspiration pour sources d’eau alternatives.
Caractéristiques et avantages
Batterie Power 36 VTechnologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les produits de la plateforme batterie Power 36V Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
Pistolet haute pression avec indication de la puissanceUne gamme de différentes lances permet trois différents niveau de nettoyage pour une résultat optimal sur les différentes surfaces. L'indicateur visuel sur la poignée permet de controler facilement le niveau de puissance utilisé
Aspiration de l'eauCompatible avec le kit d'aspiration SH5 pour utiliser le produit depuis une source d'eau externe. Le kit d'aspiration peut-être acheté séparément
Utilisation de détergents
- Tuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Rangement intégré des accessoires
- Flexible, lance et pistolet se rangent parfaitement, dans peu d'espace.
Système Quick connect
- Pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Pression (bar)
|max. 110
|Plage de pressions
|Haute pression
|Débit d'eau (l/h)
|340
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|36
|Capacité (Ah)
|5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|14 (5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (h)
|9
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,5
|Poids avec emballage (kg)
|8,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|245 x 303 x 629
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: Batterie rechargeable Batterie Power 36 V/5,0 Ah (1 unité)
- Chargeur: Chargeur rapide 36 V
- Pistolet haute pression: G 120 Q Boost
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Videos
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Terrasses
- Petites voitures
- Motos et scooters
- Vélos
- Bateaux
- Poubelles
- Jouet de jardin
