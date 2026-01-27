Le K2 sans fil Kärcher est un nettoyeur sur batterie toujours prêt à l’emploi pour un nettoyage haute pression sans limite. Fonctionnant sur la plateforme batterie Power 36 V, il est autonome en électricité et offre une grande liberté de mouvement lors du nettoyage. Le K2 sans fil dispose d’une crépine d’aspiration pour diffuser le détergent et ainsi améliorer les performances de nettoyage. Le mode de nettoyage en cours s’affiche sur l’écran de la poignée pistolet pour ne pas abîmer la surface à nettoyer. Compatible avec un tuyau d’aspiration pour sources d’eau alternatives.