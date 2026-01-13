CNS 18-30 Battery

Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres : la tronçonneuse sans fil légère CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.

Tension : 18 V

Longueur de lamier : 30 cm

Vitesse de chaîne : 10 m/s

Capacité du réservoir d'huile : 200 ml

Rendement par charge de la batterie* : 35 coupes (10 cm de diamètre)

Tension de la chaîne sans outils : Oui

Lubrification automatique de la chaîne : Oui

Moteur sans balais : Oui



* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.