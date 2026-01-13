Tronçonneuse sans fil
Avec une tension de chaîne simple, une lubrification automatique de la chaîne et une performance de coupe puissante, les tronçonneuses sans fil de Kärcher produisent d'excellents résultats tout en garantissant une utilisation pratique.
Caractéristiques tronçonneuse
Tension de la chaîne sans efforts à l'aide d'un bouton rotatif.
Lubrification automatique de la chaîne pour un entretien minimal de la tronçonneuse sans fil.
Moteur sans balais pour une durée de vie prolongée.
Dents pour un guidage sûr et des coupes précises.
Sécurité maximale en cas d'effet de recul causé par l'arrêt immédiat de la chaîne.
Le niveau d’huile peut être vérifié à tout moment dans une fenêtre d’inspection transparente.
Points forts tronçonneuse
Grâce à sa vitesse hors pair et à sa largeur de coupe optimale, même les troncs d'arbre ne sont pas un problème pour la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery. Le système de tension de chaîne sans outils et la lubrification automatique de la chaîne rendent l'utilisation extrêmement simple – que vous soyez habitué ou débutant. Le frein de chaîne et le système à double interrupteur garantissent une sécurité constante pendant l'utilisation.
Caractéristiques tronçonneuse télescopique
Réglage simple de la tension de la chaîne à l'aide d'une clé Allen.
Faible usure et peu d'entretien nécessaire grâce à la lubrification automatique de la chaîne.
Avec la rallonge en fibre de verre légère, le sciage des branches jusqu'à 4 mètres de hauteur n'est pas un problème.
La tronçonneuse peut être démontée en 3 parties et stockée dans un espace minimum.
Répartition optimale du poids pour un travail sans fatigue grâce à la bandoulière.
Angle de lame optimisé de 30° pour un travail pratique à partir du sol.
Points forts tronçonneuse télescopique
18 V Kärcher Battery Power
CNS 18-30 Battery
Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres : la tronçonneuse sans fil légère CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.
Tension : 18 V
Longueur de lamier : 30 cm
Vitesse de chaîne : 10 m/s
Capacité du réservoir d'huile : 200 ml
Rendement par charge de la batterie* : 35 coupes (10 cm de diamètre)
Tension de la chaîne sans outils : Oui
Lubrification automatique de la chaîne : Oui
Moteur sans balais : Oui
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
PSW 18-20 Battery
Avec la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery, toutes les branches jusqu'à 4 mètres de hauteur sont faciles à atteindre. Pour un entretien sûr et confortable des arbres.
Tension : 18 V
Longueur de lamier : 20 cm
Vitesse de chaîne : 5,5 m/s
Capacité du réservoir d'huile : 50 ml
Rendement par charge de la batterie* : 80 coupes (5 cm de diamètre)
Tension de la chaîne sans outils : Non
Lubrification automatique de la chaîne : Oui
Moteur sans balais : Non
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
36 V Kärcher Battery Power
CNS 36-35 Battery
Avec vitesse une rapide de la chaîne et une vaste longueur de lamier : la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery est parfaite pour l'entretien exigeant des arbres.
Tension : 36 V
Longueur de lamier : 35 cm
Vitesse de chaîne : 21 m/s
Capacité du réservoir d'huile : 190 ml
Rendement par charge de la batterie* : 100 coupes (10 cm de diamètre)
Tension de la chaîne sans outils : Oui
Lubrification automatique de la chaîne : Oui
Moteur sans balais : Oui
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
Plateforme de batterie POWER 18V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher.
Plateforme de batterie POWER 36V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 36 V existent avec deux capacités différentes : 36 V/25 Ah et 36 V/50 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 36 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs eau et poussières sans fil ou les souffleurs de feuilles Kärcher.