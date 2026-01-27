Détergents et produits d'entretien de véhicules

Klear!Line

Gamme de détergents hautement concentrée et extrêmement rentable pour les portiques de lavage, conçue pour une efficacité maximale. Elle réduit considérablement vos coûts d'exploitation par lavage et préserve les ressources grâce à une consommation réduite de transport et de détergents.

Classic!Line

Détergents éprouvés, utilisés avec succès depuis de nombreuses années dans les portiques de lavage, les systèmes de lavage en libre-service et les portiques de lavage pour véhicules utilitaires. Ils offrent une puissance de nettoyage éprouvée sur laquelle vous pouvez compter. Classic!line est synonyme d'expérience et de fiabilité, apportant rentabilité dans vos opérations quotidiennes.

Jet!Line



Gamme de détergents concentrée pour les systèmes de lavage en libre-service, garantissant une puissance de nettoyage exceptionnelle, tout en créant une expérience de lavage pour l’utilisateur. Les détergents séduisent par un parfum attrayant, frais et moderne sportif, tandis que les produits d'entretien dégagent un agréable parfum de cire d'abeille.