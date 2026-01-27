Détergents et produits d'entretien de véhicules
Les détergents et produits d'entretien sont parfaitement adaptés aux systèmes de lavage Kärcher, assurant une efficacité maximale et les meilleurs résultats.
Détergents pour portiques de lavage
Vous souhaitez offrir à vos clients un lavage auto répondant aux exigences les plus élevées ? Les détergents Kärcher pour portiques de lavage sont le choix idéal. Ils sont spécialement adaptés aux exigences des systèmes de lavage modernes.
Détergents pour lavage de véhicules utilitaires
Propreté maximale. Effort minimal ! Les détergents Kärcher pour le lavage des véhicules utilitaires offrent une solution efficace pour un nettoyage en profondeur. Grâce à leur formule hautement concentrée, ils offrent des résultats de nettoyage exceptionnels avec une faible consommation.
Détergents pour systèmes de lavage en libre-service
Offrez le meilleur à vos clients ! Avec les détergents Kärcher, obtenez des résultats de nettoyage optimaux et augmentez la satisfaction client. Notre gamme de produits pour stations de lavage en libre-service a été conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.
Klear!Line
Gamme de détergents hautement concentrée et extrêmement rentable pour les portiques de lavage, conçue pour une efficacité maximale. Elle réduit considérablement vos coûts d'exploitation par lavage et préserve les ressources grâce à une consommation réduite de transport et de détergents.
Classic!Line
Détergents éprouvés, utilisés avec succès depuis de nombreuses années dans les portiques de lavage, les systèmes de lavage en libre-service et les portiques de lavage pour véhicules utilitaires. Ils offrent une puissance de nettoyage éprouvée sur laquelle vous pouvez compter. Classic!line est synonyme d'expérience et de fiabilité, apportant rentabilité dans vos opérations quotidiennes.
Jet!Line
Gamme de détergents concentrée pour les systèmes de lavage en libre-service, garantissant une puissance de nettoyage exceptionnelle, tout en créant une expérience de lavage pour l’utilisateur. Les détergents séduisent par un parfum attrayant, frais et moderne sportif, tandis que les produits d'entretien dégagent un agréable parfum de cire d'abeille.