Portiques de lavage

Fonction eco!efficiency

La fonction eco!efficiency pour les portiques Klean!Star et Klean!Star iQ permet de réduire la consommation d'eau, d'énergie et de détergent de 20 % à 30 % par cycle de lavage*, entraînant une baisse directe de vos coûts d'exploitation.

La possibilité de paramétrer les différents composants en mode eco!efficiency vous garantit un fonctionnement performant, parfaitement adapté aux exigences de votre centre de lavage.

*Les économies avec un équipement de machine moyen et une hypothèse de 8 000 lavages par an vont jusqu'à 150 000 - 200 000 litres d'eau, 1 500 - 1 900 kWh d'énergie et 40 litres de détergents.