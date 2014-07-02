Portiques de lavage

Nos portiques de lavage permettent un nettoyage économique, assurent des rendements maximum et obtiennent un résultat optimal pour vous et vos clients. Stations-services, concessions ou stations de lavage : les sites et leurs clients représentent des défis particuliers. Notre gamme de portiques de lavage pour véhicules légers et utilitaires répond individuellement à chaque demande. Ils sont rapidement prêts à l'emploi, très efficaces, sûrs et durables. Ils se caractérisent par une maintenance réduite et s'adaptent à la plupart des spécificités des clients.

CW 1 Design

CW 1 Klean!Fit

Simple, robuste et fiable.

La solution parfaite pour les concessionnaires automobiles et les sociétés de location de véhicules qui utilisent le portique de lavage principalement pour leurs propres besoins.

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Kleanstar CW 3

CW3 3- Klean!Star

Rapide, efficace et élégant.

La solution flexible qui répond aux principales exigences de toute station de lavage automobile.

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kleanstar cw 5

CW 5 Klean!Star iQ

Intelligent, précis et époustouflant.

Une solution parfaite pour les gérants de stations de lavage qui souhaitent améliorer l’expérience de lavage de leurs clients.

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Faites des économies avec le mode eco!efficiency !

Fonction eco!efficiency

La fonction eco!efficiency pour les portiques Klean!Star et Klean!Star iQ permet de réduire la consommation d'eau, d'énergie et de détergent de 20 % à 30 % par cycle de lavage*, entraînant une baisse directe de vos coûts d'exploitation.

La possibilité de paramétrer les différents composants en mode eco!efficiency vous garantit un fonctionnement performant, parfaitement adapté aux exigences de votre centre de lavage.

*Les économies avec un équipement de machine moyen et une hypothèse de 8 000 lavages par an vont jusqu'à 150 000 - 200 000 litres d'eau, 1 500 - 1 900 kWh d'énergie et 40 litres de détergents.

 

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Les systèmes de recyclage des eaux de lavage

Les systèmes de recyclage des eaux de lavage de Kärcher vous permettent de réduire vos coûts et protéger lʼenvironnement. Grâce à la filtration physique des particules par hydrocyclone, les eaux usées nettoyées sont intégralement réintroduites dans le processus de lavage. La consommation en eau diminue ainsi jusquʼà 85 %. 

CB line

 

[A] Déversement des eaux usées via le bassin de pompage dans les canalisations.

[B] Déversement des eaux usées via le réservoir de recyclage de l'eau dans les canalisations.

 

Le circuit de recyclage
Les eaux usées s’écoulent à travers le bassin de décantation [1] vers le bassin  de pompage [2]. De là, elles sont pompées puis traitées à travers le filtre hydrocyclone [3], renvoyées dans le réservoir de recyclage [4] et mises à disposition pour être réutilisées dans le processus de lavage via la pompe d'alimentation [5]. Les eaux usées excédentaires peuvent directement être évacuées par le trop-plein du bassin de pompage dans les canalisations, soit par l'intermédiaire d'un séparateur d'hydrocarbures en fonction des réglementations légales [6] Les eaux usées peuvent également être rejetées dans les canalisations directement à partir du réservoir de recyclage [7]. Dans ce cas, le bassin de pompage n’est pas raccordé aux canalisations.

Nos solutions de recyclage des eaux usées

Une gamme efficace et innovante

Avec la gamme de portiques de lavage de Kärcher, vos clients savent en un coup d’œil qu'ils bénéficient de la qualité et de la technologie de pointe Kärcher qui leur assure un nettoyage parfait de leur véhicule. Les pièces et composants en acier galvanisé garantissent un fonctionnement fiable avec de longues périodes entre chaque maintenance. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : la rentabilité de votre site.

Portique de lavage CWB 3

Construction et structure de base standards
Tous les modèles de portique de lavage reposent sur la même plateforme qui se distingue par une technologie haut de gamme et perfectionnée.

Lavage délicat de la voiture

Lavage délicat
Les moteurs de translation et de levée des brosses et du sécheur horizontal sont asservis par un régulateur de fréquence et assurent un déroulement doux du lavage.

Un portique de lavage sécurisé

Sécurité parfaite
Des détecteurs de proximité, des barrières photoélectriques et de nombreux dispositifs mécaniques garantissent la sécurité des personnes et des véhicules.

Les portiques CB Line n'ont pas besoin de maintenance

Absence de maintenance
La gamme de portiques de lavage dispense de toute maintenance au niveau des paliers et guidages, ainsi que des entraînements directs, par exemple, pour la mise à disposition des brosses latérales ainsi que les courroies plates assurant les mouvements de translation.

CB line

Bonne accessibilité
Tous les composants sont rapidement et facilement accessibles depuis l’avant du portique.

Optimisation d'eau pour le lavage des voitures

Consommation optimisée
Préserver intelligemment les ressources naturelles : le distributeur d’eau pulvérise l’eau et les détergents uniquement quand cela est nécessaire.

Portique de lavage Kärcher

Un choix étentu

Que ce soit pour un simple portique de lavage ou pour une station de lavage haut de gamme, Kärcher prend à coeur de statisfaire toutes les exigences de ses clients. Les portiques de lavage peuvent être équipés d'options supplémentaires à la demande. Cela permet à chaque station de lavage d'obtenir des résultats de nettoyage parfaits rapidement et en adéquation avec les exigences du gérant de la station de lavage. 

Perfection garantie

Chaque site a des besoins et exigences différentes. La gamme de portiques de lavage Kärcher s'y adapte. Il y a cinq hauteurs de lavage disponibles. Il y a donc une solution de nettoyage parfaite pour tous les véhicules, du plus petit modèle au plus grand. 

CW 3 Klean!Star

Equipé de fonctions innovantes et uniques, il nettoie de manière optimale, même les formes les plus complexes de véhicule, grâce à des brosses verticales multisegments.

Le portique de lavage CWB 3 de Kärcher

Le lavage à la brosse segment par segment.

Adaptation parfaite des brosses aux formes du véhicule. Augmentation notable de la satisfaction des clients et du chiffre d'affaires.

Brosses inclinables pour un nettoyage parfait

Le brossage parfait de l'arrière des véhicules.

Les brosses latérales effectuent une rotation de 90° à l'arrière et s'inclinent de 15° pour des résultats de nettoyage parfaits même à l'arrière du véhicule.

Nettoyage en profondeur des roues et jantes

Le nettoyage précis des jantes.

Nettoyage en profondeur et ajustement précis de la hauteur grâce au système mécanique en ciseaux. 

CW 1 Klean!Fit : Simple, robuste et fiable !

Doté d'une fonctionnalité élevée, le CW 1 Klean!Fit vous offre d'excellents résultats de lavage et de séchage ainsi que des programmes supplémentaires utiles pour une fonctionnalité maximale. Son format compact vous assure un encombreùentminimal pour une durée de vie maximale.

Le portique de lavage CW 1 Klean!Fit de Kärcher

Design

Fourni avec des portes en tôle noire. En option, le coloris est personnalisable. Le feu tricolore se monte au choix à droite ou à gauche.

Brosses de toit et latérales de l'installation de lavage CW 1 Klean!Fit de Kärcher

Brosses

Brosses de toit et latérales équipées du matériau de brosse CareTouch. Un lavage optimal permis par l'ajustement des brosses latérales aux contours du véhicule. 

Laveur de roues à disques de l'installation de lavage CW 1 Klean!Fit de Kärcher

Lavage des roues

Retire les saletés incrustées sur les gentes. La haute pression est disponible en option.

Sécheur de l'installation de lavage CW 1 Klean!Fit de Kärcher

Sécheur

Sécheur de toit rigide, en option doté d'une lamelle inclinable, garantit un résultat de séchage parfait grâce au suivi des contours.

Nous sommes à votre écoute

Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter un conseil personnalisé.

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