Nettoyage de poids-lourds
Pour les poids-lourds, la performance est primordiale. Il en va de même pour leur entretien. C’est pourquoi Kärcher propose des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres pour le nettoyage de véhicules utilitaires. Pour nous, l’efficacité et la rentabilité sont prioritaires. La gamme de prestations est complète – du portique de lavage pour véhicules utilitaires aux installations mobiles de lavage monobrosse, en passant par l’utilisation de détergents adaptés et d’installations de traitement de l’eau respectueuses de l’environnement. Profitez de notre longue expérience et du savoir-faire de nos experts.
Économique et fiable : le portique de lavage TB de Kärcher
Avec le portique de lavage TB de Kärcher, vous relevez de grands défis sans aucun effort. L’installation de lavage innovante et performante pour véhicules utilitaires convient parfaitement à l’entretien régulier de divers types de véhicules utilisés par des entreprises de transport, des services de nettoyage, des concessionnaires ou encore des communes. Le système facile à entretenir, la commande simple et l’installation modulable offrent fiabilité et flexibilité.
Un processus de lavage fiable
Cellules photoélectriques pour la détection des contours du véhicule.
Un lavage respectueux du véhicule
Variateur de fréquence pour un nettoyage en douceur et une installation durable.
Une grande sécurité
Guide-roues pour garantir un positionnement parfait du véhicule.
Assistance aux chauffeurs
Voyant de positionnement en option.
Réglable en hauteur et en largeur
L’installation adaptable peut être utilisée dans la plupart des halls de lavage.
Des brosses respectueuses du revêtement
La solution idéale pour les bus : l’équipement éprouvé Carlite®.
Grande stabilité lors du processus de lavage
Le logiciel de commande assure un contrôle de la puissance absorbée des brosses et garantit une pression homogène.
Adaptable à chaque véhicule
Le système novateur de brossage contribue à la détection des contours et garantit à chaque type de véhicule une propreté sans trace.
Les avantages du portique de lavage TB de Kärcher
-
Peu de maintenance : grâce au système de transmission par courroie et la transmission directe, il n’est pas nécessaire de lubrifier l’installation.
- Facilité d’utilisation : un grand pupitre de commande agencé de manière claire avec guidage intuitif de l’utilisateur – robuste et pouvant être utilisé avec des gants de travail.
- Flexible : commande CAN Bus universelle pour une installation facile et adaptable à vos exigences.
Economique pour les petits parcs automobiles : la RBS 6000.
Avec l'installation de lavage monobrosse RBS 6000, Kärcher propose la solution idéale pour les parcs automobiles de plus petite taille. Cette installation mobile de lavage monobrosse a été conçue spécialement pour le nettoyage de l’avant, de l’arrière et des flancs des bus et camionnettes. Le déplacement d’une brosse rotative autour du véhicule élimine toutes les saletés tenaces simplement, rapidement et surtout à peu de frais.
- Une construction bien pensée
Grâce à la construction en aluminium, la RBS 6000 est résistante aux intempéries et facilement maniable. En outre, le revêtement en forme de demi-coque protège l’utilisateur des éclaboussures.
- Pour tous les types de véhicules
Grâce à la détection verticale des lignes et au dispositif de réglage incliné doté d’une roue de réglage, le système RBS 6000 épouse l’avant du véhicule jusqu’à une inclinaison de 10°.
- Une utilisation simple
Avec le système pratique de poignée de commande et de sécurité, l'installation de lavage RBS 6000 est utilisable sans efforts excessifs puisque la rotation de la brosse facilite le déplacement. Dès que la poignée est relâchée, la rotation des brosses s’arrête.
- Des résultats de lavage optimaux
La pompe de dosage permet d’ajouter la dose de détergent Kärcher nécessaire.
- Pleine mobilité
Deux roues de guidage et quatre roulettes pivotantes garantissent à l’installation une stabilité à toute épreuve et une grande maniabilité.
Les solutions Kärcher
Entreprise de transport, autocariste, commune ou centre de lavage : avec Kärcher, vous êtes sûr de faire le bon choix. En bref, Kärcher propose pour chaque besoin une solution efficace et réfléchie, sur laquelle vous pouvez toujours compter – et cela depuis plus de 80 ans.
De la flexibilité pour les entreprises de transport
Le parc de véhicules de nombreuses sociétés de transport se compose souvent de véhicules utilitaires différents. Pour leur entretien, Kärcher propose des solutions efficaces.
Des systèmes économiques pour les municipalités
Les communes sont soumises à des budgets réglementés et limités qu’elles doivent répartir et respecter judicieusement. C’est pourquoi, le critère prépondérant est la rentabilité. Le système idéal dans ce contexte ne devra pas être seulement intéressant au niveau du prix d’achat, mais devra également être rentable sur le long terme, avec une réduction des coûts dans le temps.
Un gain de temps pour les autocaristes
Ce type d’entreprise doit faire attention à la gestion de son temps et à l’image qu’elle reflète. Les systèmes de lavage performants de Kärcher permettent de nettoyer les bus rapidement et en profondeur. Cela permet d’économiser du temps et de donner une image soignée.
Pour toutes les tâches dans un centre de lavage
Les centres de lavage doivent être préparés à toute éventualité. Face à la diversité des types de véhicules et des missions de nettoyage, une flexibilité optimale est de mise. Ainsi, seul un système parfaitement conçu permet de travailler impeccablement et de satisfaire toutes les exigences.
Pour chaque type de hall et de véhicule
Le portique de lavage TB est évolutif. Avec une largeur et une hauteur ajustables, il s’adapte à chaque configuration de bâtiment. Les brosses latérales, qui épousent le contour du véhicule, s’adaptent même aux nouveaux véhicules aérodynamiques.
Une efficacité durable
Toutes les solutions Kärcher sont conçues pour offrir un nettoyage optimal nécessitant peu de maintenance. Vous êtes ainsi assuré de la rentabilité de votre investissement.
Pour des exigences propres à chacun
Les systèmes d’installation de lavage permettent d’économiser non seulement de l’argent mais aussi du temps. Selon le degré de salissure, le portique de lavage TB peut être programmé en fonction du véhicule, ce qui peut réduire le délai du cycle.
Prise en charge des applications spéciales
Kärcher dispose d’une solution efficace pour le nettoyage de l’intérieur des citernes. Grâce à une conception modulaire, nos systèmes s’adaptent à vos besoins : faites votre choix parmi les modules de pompes haute pression, les têtes de lavage ou encore les commandes par automates.
Les systèmes de recyclage des eaux de lavage
Halte au gaspillage, tant au niveau financier que des ressources naturelles. En effet, la protection de l’environnement et la gestion responsable des ressources naturelles sont des valeurs chères aux yeux de Kärcher. Grâce à la faible consommation d’eau et au système de recyclage de l’eau qui réintroduit intégralement l’eau résiduelle dans le processus de lavage, la consommation d’eau propre peut être réduite de 85 %.
[A] Déversement des eaux usées via le bassin de pompage dans les canalisations.
[B] Déversement des eaux usées via le réservoir de recyclage de l'eau dans les canalisations.
Le circuit de recyclage
Les eaux usées s’écoulent à travers le bassin de décantation [1] vers le bassin de pompage [2]. De là, elles sont pompées puis traitées à travers le filtre hydrocyclone [3], renvoyées dans le réservoir de recyclage [4] et mises à disposition pour être réutilisées dans le processus de lavage via la pompe d'alimentation [5]. Les eaux usées excédentaires peuvent directement être évacuées par le trop-plein du bassin de pompage dans les canalisations, soit par l'intermédiaire d'un séparateur d'hydrocarbures en fonction des réglementations légales [6] Les eaux usées peuvent également être rejetées dans les canalisations directement à partir du réservoir de recyclage [7]. Dans ce cas, le bassin de pompage n’est pas raccordé aux canalisations.
Nous sommes à votre écoute
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter un conseil personnalisé.