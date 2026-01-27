Nettoyage de poids-lourds

Pour les poids-lourds, la performance est primordiale. Il en va de même pour leur entretien. C’est pourquoi Kärcher propose des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres pour le nettoyage de véhicules utilitaires. Pour nous, l’efficacité et la rentabilité sont prioritaires. La gamme de prestations est complète – du portique de lavage pour véhicules utilitaires aux installations mobiles de lavage monobrosse, en passant par l’utilisation de détergents adaptés et d’installations de traitement de l’eau respectueuses de l’environnement. Profitez de notre longue expérience et du savoir-faire de nos experts.