Kärcher Rain System ®

Kärcher Rain System® Le Kärcher Rain System® est idéal pour l'intégration dans les haies, les arbustes, les potagers et les parterres de fleurs. L'eau est amenée exactement au bon endroit, sans en perdre une goutte, pour un arrosage aussi écologique qu'économique. Le Kärcher Rain System® allie les avantages du goutte à goutte et de l'arrosage classique. Le système fonctionne à une pression maximale de 4 bar et se compose d'un tuyau en PVC 1/2", de goutteurs et de micro-asperseurs. Il est également possible d'ajouter un réducteur de pression et un filtre pour la protection contre les surpressions et les impuretés. Le Kärcher Rain System® s'adapte individuellement à chaque jardin.