Arroseur oscillant OS 5.320 SV
Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m². Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 SV est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage
EXCLUSIVITÉ KÄRCHER : Protection contre les éclaboussures : plaque rétractable permettant de conserver une zone sèche, idéale pour mettre en place l’arroseur et le régler sans se mouiller - gain de temps et économies d’eau ! - Outil de nettoyage des buses intégré : pour prolonger sa durée de vie et garantir son efficacité - Rangement facile : ne prend pas de place - Portée du jet réglable : pour s’adapter à différents profils de jardin et arroser au bon endroit - Réglage du débit : pour une utilisation plus facile et très précise (réglage 0 – débit max) - Réglage de la largeur du jet : pour un arrosage ciblé convenant à tous les jardins - Buses silicone : très résistantes et faciles à nettoyer - Pics de fixation en métal : pour encrer l’arroseur au sol, plus facile à installer et à utiliser grâce à sa grande stabilité
Caractéristiques et avantages
Ajustement de la portée
- Arrosage précis
Boucle pour suspendre l'appareil intégrée dans la poignée
- Pour un rangement ou un accrochage simple
Largeur du jet réglable
- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Protection anti-éclaboussures
- Alignement aisé
Spécifications
Données techniques
|Surface d’arrosage 2 bars
|20 - 190 m²
|Surface d’arrosage 4 bars
|30 - 320 m²
|Largeur du jet (2 bar) (m)
|5 - 12
|Largeur du jet (4 bar) (m)
|6 - 16
|Couverture de la zone (2 bar) (m)
|5 - 16
|Couverture de la zone (4 bar) (m)
|6 - 20
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pelouse
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Arroseur oscillant OS 5.320 SV
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.