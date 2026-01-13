EXCLUSIVITÉ KÄRCHER : Protection contre les éclaboussures : plaque rétractable permettant de conserver une zone sèche, idéale pour mettre en place l’arroseur et le régler sans se mouiller - gain de temps et économies d’eau ! - Outil de nettoyage des buses intégré : pour prolonger sa durée de vie et garantir son efficacité - Rangement facile : ne prend pas de place - Portée du jet réglable : pour s’adapter à différents profils de jardin et arroser au bon endroit - Réglage du débit : pour une utilisation plus facile et très précise (réglage 0 – débit max) - Réglage de la largeur du jet : pour un arrosage ciblé convenant à tous les jardins - Buses silicone : très résistantes et faciles à nettoyer - Pics de fixation en métal : pour encrer l’arroseur au sol, plus facile à installer et à utiliser grâce à sa grande stabilité