Dévidoir mural automatique HBX 4.15
Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 200 m².
Le dévidoir automatique mural HBX 4.15 est idéal pour arroser les petits jardin ou terrasses et balcons. Véritable solution d'arrosage et de nettoyage pratique qui permet d'avoir son tuyau d'arrosage toujours prêt et à porté de main. Une fois fixé au mur il pivote à 180°. Il suffit de tirer sur le tuyau d’arrosage pour le dérouler puis de le relâcher pour l’enrouler. Le support flexChange permet de passer facilement d'une fixation murale à une fixation sur le pic de jardin (disponible en accessoire). Il est livré complet et prêt à l'emploi avec 1 tuyau d'arrosage de 15 mètres et diamètre 11 mm; 2 raccords standard sans Aquastop, 1 raccord avec Aquastop; un nez de robinet avec réducteur; une lance d'arrosage et un bout de tuyau d'arrosage de 1,5 mètres en 13 mm pour le connecter au robinet. Il peut être utilisé toute l'année car il possède un revetement anti-UV et une protection anti-gel. La sortie du flexilble situé sur le bas du dévidoir évite de stocker la saleté à l'intérieur. Garantie 2+3 ans.
Caractéristiques et avantages
Changement Flex
- Pas de vis, pas d'outils, pas de stress : avec le système unique Kärcher FlexChange, le dévidoir mural peut être retirée du support mural ou du support au sol en quelques secondes (par exemple en hiver).
Support mural robuste et démontable
- L'utilisation de matériaux robustes avec un noyau métallique garantit une durabilité et une stabilité à long terme. Particulièrement pratique : le support mural amovible permet de ne pas rester coincé.
Sortie de tuyau sur la face inférieure
- Pour une meilleure protection contre les intempéries et une durée de vie plus longue.
Stockage du tuyau
- Tirez brièvement sur l'extrémité du tuyau et le tuyau se rétracte automatiquement. Un confort maximal sans nœuds, sans manivelles et sans se salir les mains.
Dévidoir mural avec utilisation à 180 °
- Monté sur le support mural, le tuyau d'arrosage peut pivoter de plus de 180°. Cela permet une liberté de mouvement maximale lors de l'arrosage du jardin, sans que le tuyau ne s'entortille.
Support de lance d'arrosage
- Les buses et les lances d'arrosage peuvent être suspendues au support mural pour un rangement pratique.
Frein de tuyau intégré
- La rétraction automatique du tuyau est combinée à un frein de tuyau, de sorte que le tuyau est automatiquement enroulé dans le dévidoir mural de manière contrôlée et lente.
Guide-tuyau intégré
- Sans plis ni nœuds : le tuyau est rangé de manière régulière et guidée.
Poignée ergonomique
- La poignée de transport ergonomique facilite le transport du dévidoir d'une seule main.
Prêt à l'emploi
- Les accessoires d'arrosage sont inclus
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|15
|Diamètre du tuyau (mm)
|11
|Flexible de raccordement (m)
|1,5 (1/2")
|Pression de rupture (bar)
|24
|Dimensions de la plaque de fixation (l x H) (mm)
|93 x 100
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|7,6
|Poids avec emballage (kg)
|11,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|781 x 220 x 541
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 2 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Arroseur: 1 Pièce(s)
Équipement
- Kit
- Rentrée du tyau automatique
- Guidage du flexible
- Support pour lance
- Jet conique
- Jet crayon
- Support mural avec vis et chevilles
- Flexible de raccordement PrimoFlex: 1.5 m
