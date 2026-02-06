K 5 Premium Smart Control Flex Home
Nettoyeur haute pression avec Bluetooth, connection à l'App Home & Garden, mode Boost pour plus de puissance et enrouleur de 10 m de flexible Premium Flex. Avec Home Kit.
Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flec Home à l'application Kärcher Home & Garden. L'utilisateur peut ainsi bénéficier d'une assistance optimale via smartphone pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer, permettant d'obtenir un nettoyage plus précis. L'application offre de nombreuses fonctions utiles telles que des astuces de nettoyage, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. En outre, l'appareil dispose d'un mode Boost pour plus de puissance, du pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et de la lance Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression sont soit effectués directement sur le pistolet soit transmis au pistolet depuis l'application. L'afficheur LCD permet de vérifier quel niveau de pression est réglé, si le mode Boost peut être déclenché ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Avec Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de nettoyant pierres et façades. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique enaluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment. Moteur refroidi par eau apportant plus de confort d'utilisation et plus grande durée de vie à l'appareil. Nettoie jusqu'à 40 m²/h. Destiné à des utilisations régulières sur des surfaces de max 80-100 m².
Caractéristiques et avantages
Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces. La lance Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Connexion Bluetooth à l'application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit d'eau (l/h)
|max. 500
|Performance de la zone (m²/h)
|40
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids avec emballage (kg)
|19,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, nettoyant pierres et façades 1 litre
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Marches extérieures
- Voitures de taille moyenne et break
- Murs de jardin et de pierre
