Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flec Home à l'application Kärcher Home & Garden. L'utilisateur peut ainsi bénéficier d'une assistance optimale via smartphone pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer, permettant d'obtenir un nettoyage plus précis. L'application offre de nombreuses fonctions utiles telles que des astuces de nettoyage, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. En outre, l'appareil dispose d'un mode Boost pour plus de puissance, du pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et de la lance Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression sont soit effectués directement sur le pistolet soit transmis au pistolet depuis l'application. L'afficheur LCD permet de vérifier quel niveau de pression est réglé, si le mode Boost peut être déclenché ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Avec Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de nettoyant pierres et façades. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique enaluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment. Moteur refroidi par eau apportant plus de confort d'utilisation et plus grande durée de vie à l'appareil. Nettoie jusqu'à 40 m²/h. Destiné à des utilisations régulières sur des surfaces de max 80-100 m².