K 7 Smart Control Flex eco!Booster
Equipé vous à la fois de la techologie connectée du Smart Control associée aux performances de nettoyage de la lance eco!Booster. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.
Connecter simplement le nettoyeur haute pression K 7 Smart Control Flex via Bluetooth avec l'application Kärcher Home & Garden sur le smartphone, et le nettoyage devient encore plus facile et plus intuitif. L'application comprend des conseils d'utilisation et des astuces relatifs à de nombreuses situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. En outre, l'application offre de nombreuses autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail service Kärcher. Également pratique : l'appareil est doté d'une fonction boost pour encore plus de puissance afin que les saletés tenaces ne soient plus un problème. Les niveaux de pression se règlent à la fois sur le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et sont transmis sur le pistolet à l'aide des conseils d'utilisation via l'application, pour que le nettoyage se passe sans problème. Les autres équipements sont la lance Multi Jet 3 en 1 pour des utilisations variées sans changement de lance, le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans aucun effort, la poignée télescopique en aluminium pour un transport et un rangement simplifiés ainsi que la position de stationnement pour des accessoires à portée de main. Inclu dans le pack, l'innovation de la lance eco!Booster offre 50% de performance de nettoyage en plus comparé à une lance jet plat, permettant ainsi de mieux gérer à la fois sa consommation en eau et en électricité sans perdre en performance et résultat de nettoyage. La technologie brevetée de moteur refroidi par eau permet à la fois une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie prolongée. Équipé d'un flexible de 10 mètres Premium Flex qui évite les nœuds. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces. La lance Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Avec l'eco!Booster : puissance de nettoyage supérieure de 50 % comparativement au jet plat, efficacité énergétique et économies d'eau accrues de 50 %*Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable. Économies d'eau et d'énergie
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Réduction du volume sonore perçu
- Bruit de fonctionnement agréable**
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit d'eau (l/h)
|max. 600
|Performance de la zone (m²/h)
|60
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,3
|Poids avec emballage (kg)
|24
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|458 x 330 x 669
*
* Sur la base de 50 % de superficie en plus pouvant être nettoyée avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher. Confirmé par un institut de contrôle indépendant. /
** Par rapport au volume sonore perçu lors de l'utilisation du jet plat standard de Kärcher
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- eco!Booster
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Poignée télescopique
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Appareils et outils de jardinage
- Clôtures
- Façade
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobil-homes
- Vélos
- Motos et scooters
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 7 Smart Control Flex eco!Booster
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.