K 5 Comfort Premium Connect
Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Connect, avec son moteur refroidi par eau, développe une pression de 145 bar et nettoie jusqu'à 40 m²/h. Nettoyeur connecté.
Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Connect est équipé d'un moteur refroidi par eau longue durée garantissant des performances constantes, tandis que l'enrouleur pratique avec flexible PremiumFlex offre une flexibilité maximale. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect réduit sensiblement la pression de maintien, permettant un travail confortable et sans fatigue. Son écran LCD offre 3 niveaux de pression, dont un mode éco et 2 niveaux de détergent, pour s'adapter aux différentes tâches de nettoyage. Le réglage du niveau sur le pistolet améliore également l'ergonomie lors de l'application. Grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se connecte rapidement et sans effort, et la lance multijets innovante 4 en 1 combine 4 jets différents, réglables facilement par simple rotation de la tête de la lance. De plus, le concept détergent 2 en 1 offre un confort accru et une application parfaite du détergent, adaptée à chaque tâche. La pression se règle sur votre smartphone via une connexion Bluetooth à l'application Kärcher Home & Garden, qui propose également un assistant d'application intégré ainsi que des conseils et astuces.
Caractéristiques et avantages
Concept astucieux de l'appareilLa conception de l'appareil inclut des entrées et des sorties de câble et de tuyau bien agencées. Cela permet de se déplacer et de travailler en toute liberté et facilite de manière générale le maniement des câbles et des tuyaux. Une orientation correcte des appareils avec le raccord de tuyau et de câble en direction de la source de courant et d'eau augmente considérablement le confort pendant le nettoyage.
Pistolet Comfort avec COMFORT!Hold et Quick ConnectCOMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien. Un atout particulièrement appréciable lors des utilisations prolongées pour le nettoyage de surfaces étendues. L'extremité de la poignée tourne à 180° et permet un nettoyage plus simple sur des surfaces difficiles d'accès ou verticales.
Multi Jet 4 en 1De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation. Pas besoin de changer de lance pour plus de confort.
Concept détergent 2 en 1
- Le concept innovant pour les détergents offre une flexibilité maximale et un dosage optimal pour toutes les tâches de nettoyage.
- La dispense du détergent peut se faire via l'appareil et la buse Multi Jet ou, pour augmenter la quantité de mousse, via le canon à mousse avec dosage de détergent inclus.
- Utilisation pratique et facile des détergents. Les détergents Kärcher (disponibles en option) protègent et entretiennent la surface à nettoyer, tout en garantissant des résultats plus efficaces et durables.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Conçu avec 25 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit d'eau (l/h)
|max. 500
|Performance de la zone (m²/h)
|40
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids avec emballage (kg)
|19,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Produit uniquement, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires. / ²⁾ Conditions de test internes : le débit du nettoyeur haute pression est 40 % de celui d’un tuyau d’arrosage, tout en divisant par deux le temps de nettoyage. Le débit et les économies réelles d’eau et de temps varient selon la catégorie de l’appareil, le degré de salissure et le lieu d’utilisation.
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: Poignée Q 180 Q Connect
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept détergent 2 en 1
- Régulation du détergent dans l'application d'un canon à mousse
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Matière de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Deux crochets pour cordon: avec système d'enroulement rapide
- Grandes roues
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
Videos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Marches extérieures
- Voitures de taille moyenne et break
- Murs de jardin et de pierre