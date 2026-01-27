Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Connect est équipé d'un moteur refroidi par eau longue durée garantissant des performances constantes, tandis que l'enrouleur pratique avec flexible PremiumFlex offre une flexibilité maximale. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect réduit sensiblement la pression de maintien, permettant un travail confortable et sans fatigue. Son écran LCD offre 3 niveaux de pression, dont un mode éco et 2 niveaux de détergent, pour s'adapter aux différentes tâches de nettoyage. Le réglage du niveau sur le pistolet améliore également l'ergonomie lors de l'application. Grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se connecte rapidement et sans effort, et la lance multijets innovante 4 en 1 combine 4 jets différents, réglables facilement par simple rotation de la tête de la lance. De plus, le concept détergent 2 en 1 offre un confort accru et une application parfaite du détergent, adaptée à chaque tâche. La pression se règle sur votre smartphone via une connexion Bluetooth à l'application Kärcher Home & Garden, qui propose également un assistant d'application intégré ainsi que des conseils et astuces.