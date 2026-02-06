Le K 5 Premium Power Control Home vous permet de trouver la pression adaptée à chaque surface. Différents jets et niveaux de puissance possible grâce à la lance Vario Power et la Rotabuse. La pression sélectionnée peut être vérifiée sur la poignée grâce à la jauge de niveau de pression et son inficateur visuel. Pendant les petites pauses de travail, vous pouvez facilement ranger le poignée-pistolet avec la lance sur l'appareil. Grâce à la poignée télescopique escamotable, l'appareil peut être transporté et rangé de façon compacte. Le système pratique Plug 'n' Clean, vous permet de changer le détergent facilement et contrôler le niveau en'un clin d'oeil. Le nettoyeur haute pression possède un centre de gravité plus bas, un guidage de flexible pratique et un socle allongé stable pour une stabilité améliorée, qui peut également être utilisé comme deuxième poignée.Le nettoyeur de surface T5 permet de nettoyer plus rapidement de grandes surfaces sans projections. Il est idéal pour un nettoyage régulier des saletés tenaces et montre un rendement surfacique de 40 m²/h. L'application mobile Home & Garden apporte aides et conseils notamment pour le montage et l'entretien du nettoyeur.