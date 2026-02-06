K 5 Premium Power Control Home
Nettoyeur connecté via l’app Home & Garden pour accéder à des conseils de nettoyage. Équipé du pistolet G 160 Q, lance Vario Power, système Plug ’n’ Clean et Kit Home.
Le K 5 Premium Power Control Home vous permet de trouver la pression adaptée à chaque surface. Différents jets et niveaux de puissance possible grâce à la lance Vario Power et la Rotabuse. La pression sélectionnée peut être vérifiée sur la poignée grâce à la jauge de niveau de pression et son inficateur visuel. Pendant les petites pauses de travail, vous pouvez facilement ranger le poignée-pistolet avec la lance sur l'appareil. Grâce à la poignée télescopique escamotable, l'appareil peut être transporté et rangé de façon compacte. Le système pratique Plug 'n' Clean, vous permet de changer le détergent facilement et contrôler le niveau en'un clin d'oeil. Le nettoyeur haute pression possède un centre de gravité plus bas, un guidage de flexible pratique et un socle allongé stable pour une stabilité améliorée, qui peut également être utilisé comme deuxième poignée.Le nettoyeur de surface T5 permet de nettoyer plus rapidement de grandes surfaces sans projections. Il est idéal pour un nettoyage régulier des saletés tenaces et montre un rendement surfacique de 40 m²/h. L'application mobile Home & Garden apporte aides et conseils notamment pour le montage et l'entretien du nettoyeur.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lancesLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortableLe flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place. Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Dispositif d'utilisation innovant des bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Poignée télescopique en aluminium haut de gamme
- S'ajuste à la taille de l'utilisateur.
- En tirant sur la poignée télescopique, celle-ci peut être réglée en hauteur.
- Poignée entièrement rétractable pour un rangement peu encombrant.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit d'eau (l/h)
|max. 500
|Performance de la zone (m²/h)
|40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,9
|Poids avec emballage (kg)
|19,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, nettoyant pierres et façades 1 litre
- Pistolet haute pression: Pistolet Power Control G 160 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
