Le nettoyeur de terrasses mécanique PCL4 permet de nettoyer les saletés les plus tenaces des surfaces en bois ou en pierre, facilement, soigneusement, et de manière uniforme. Connectez simplement le PCL4 au tuyau d'arrosage et commencez à frotter. La combinaison de deux brosses-rouleaux interchangeables et le réglage du débit d'eau permettent de décoller et d'évacuer la saleté en même temps. Cela signifie que les terrasses peuvent être nettoyées en un rien de temps et sans utiliser plus d'eau que nécéssaire. Les brosses-rouleaux sont conçues afin que deux lames de terrasses puissent être nettoyées jusqu'au bord en une seule fois. Grâce à ses brosses intercheangables; le PCL 4 peut aussi bien être utilisé sur des surface en bois/ PVC.