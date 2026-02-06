PCL 4 (version filaire)
Le nettoyeur de terrasses PCL4 enlève soigneusement et uniformément les saletés grâce à ces deux brosses-rouleaux combiné à l'action de l'eau en le raccordant à un tuyau d'arrosage.
Le nettoyeur de terrasses mécanique PCL4 permet de nettoyer les saletés les plus tenaces des surfaces en bois ou en pierre, facilement, soigneusement, et de manière uniforme. Connectez simplement le PCL4 au tuyau d'arrosage et commencez à frotter. La combinaison de deux brosses-rouleaux interchangeables et le réglage du débit d'eau permettent de décoller et d'évacuer la saleté en même temps. Cela signifie que les terrasses peuvent être nettoyées en un rien de temps et sans utiliser plus d'eau que nécéssaire. Les brosses-rouleaux sont conçues afin que deux lames de terrasses puissent être nettoyées jusqu'au bord en une seule fois. Grâce à ses brosses intercheangables; le PCL 4 peut aussi bien être utilisé sur des surface en bois/ PVC.
Caractéristiques et avantages
Deux brosses rotatives de haute qualité (incluses)Nettoyage complet et uniforme des surfaces en bois à l'extérieur, avec un bon rendement de surface
Deux buses au dessus des brosses-rouleauxDétache et enlève la saleté en un seul passage. Enleve la saleté tenace
Débit d'eau réglable par vanneNettoyage économe en eau
Fixation centrale des brosses-rouleaux
- Nettoie au plus prêt des bords , même dans les coins
Brosses-rouleau interchangeables
- Brosses rotatives pour surfaces en bois adaptées au nettoyage des planches de terrasse en bois et des surfaces en composite. Les brosses pour surfaces en pierre conviennent pour les carreaux de pierre lisses ou de carrelage
Moteur puissant
- Usage facile avec un minimum d'efforts
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|10
|Plage de pressions
|Pression basse
|Consommation d'eau à 4 bars (l/h)
|max. 180
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|0,6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 800
|Largeur de travail des brosses-rouleau (mm)
|300
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5
|Poids avec emballage (kg)
|6,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1281 x 307 x 350
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux pour les surfaces en bois: 2 Pièce(s)
Équipement
- Deux buses pour projeter l'eau
- Valve pour régler le débit d'eau
- Position parking
- Poignée ergonomique avec grip
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Mousse
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine PCL 4 (version filaire)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.
Conseils d'utilisation
Sur quelles surfaces faut-il appliquer le nettoyeur de terrasses PCL 4 ?
Le Pin
Le Teck
Le Composite
Sur quelles surfaces faut-il appliquer la brosse spéciale pierre du nettoyeur de terrasses PCL 4 ?
Le Carrelage
Le Marbre
Le Béton
Le rouleau spécial pierre ne convient pas pour les surfaces abrasives : goudron, pavés, dales gravillonées, pierres reconstituées. Pour ce type de surfaces, priviligiez un nettoyeur haute pression avec le nettoyeur de sols T-Racer.