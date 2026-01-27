Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex à l'application Kärcher Home & Garden. L'utilisateur peut ainsi être guidé via smartphone dans de nombreuses situations de nettoyage et objets à nettoyer pour obtenir des résultats plus probants. L'application offre de nombreuses fonctions telles que des conseils et astuces de nettoyage, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. En outre, l'appareil dispose d'une fonction boost offrant 15 bar de pression supplémentaire pendant 30 secondes, pour plus de puissance, du pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et de la lance Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression se font soit directement sur le pistolet soit sont transmis sur le pistolet à l'aide des conseils d'utilisation provenant de l'application. L'afficheur LCD permet de vérifier le niveau de pression réglé, si la fonction boost peut être déclenchée ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Les autres équipements sont l'enrouleur de flexible pour une prise en main aisée, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium de grande qualité et la position de stationnement pour des accessoires à tout moment à portée de main. Le moteur refroidi par eau breveté Kärcher permet de mieux maîtriser la performance du nettoyeur, de réduire sa consommation énergétique, d'augmenter le confort sonore et la durée de vie de l'appareil. Idéal pour nettoyer de façon régulière jusqu'à 80-100 m². Nettoie jusqu'à 40 m²/h.