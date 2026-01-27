K 5 Premium Smart Control Flex
Nettoyeur haute pression avec Bluetooth, connection à l'App Home & Garden, mode Boost pour plus de puissance et enrouleur de 10 m de flexible Premium Flex. Nettoie jusqu'à 40m²/h.
Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex à l'application Kärcher Home & Garden. L'utilisateur peut ainsi être guidé via smartphone dans de nombreuses situations de nettoyage et objets à nettoyer pour obtenir des résultats plus probants. L'application offre de nombreuses fonctions telles que des conseils et astuces de nettoyage, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. En outre, l'appareil dispose d'une fonction boost offrant 15 bar de pression supplémentaire pendant 30 secondes, pour plus de puissance, du pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et de la lance Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression se font soit directement sur le pistolet soit sont transmis sur le pistolet à l'aide des conseils d'utilisation provenant de l'application. L'afficheur LCD permet de vérifier le niveau de pression réglé, si la fonction boost peut être déclenchée ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Les autres équipements sont l'enrouleur de flexible pour une prise en main aisée, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium de grande qualité et la position de stationnement pour des accessoires à tout moment à portée de main. Le moteur refroidi par eau breveté Kärcher permet de mieux maîtriser la performance du nettoyeur, de réduire sa consommation énergétique, d'augmenter le confort sonore et la durée de vie de l'appareil. Idéal pour nettoyer de façon régulière jusqu'à 80-100 m². Nettoie jusqu'à 40 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces. La lance Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Connexion Bluetooth à l'application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit d'eau (l/h)
|max. 500
|Performance de la zone (m²/h)
|40
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids avec emballage (kg)
|17
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Marches extérieures
- Voitures de taille moyenne et break
- Murs de jardin et de pierre