K 2 Premium FJ BB
Léger, maniable et facile à stocker, il est destiné aux petits nettoyages ponctuels (balcon, vélo…). Équipé de roues et d'une poignée de transport ainsi que d'un canon à mousse de 0,3 litre.
Le K 2 Premium FJ est à la fois léger et maniable grâce à ses roues et sa grande poignée de transport, convient parfaitement comme appareil d'appoint et est idéal pour un premier équipement. Principales applications conseillées : nettoyage des vélos, outils et meubles de jardin. Sa crépine d’aspiration facilite l'application de détergent. La pompe Ncor® procure solidité et robustesse. Il dispose de rangement des accessoires intégrés, le cordon électrique ou le flexible haute pression se rangent facilement sur le crochet latéral. Un emplacement est prévu pour les lances et la poignée pistolet. Il se déplace facilement avec son chariot et sa grande poignée, et ce, sans devoir se baisser. Pratique, le canon à mousse de 0,3 litre permet d'appliquer n'importe quel nettoyant Kärcher sur différents supports.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Alimentation électrique (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit d'eau (l/h)
|max. 360
|Performance de la zone (m²/h)
|20
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids avec emballage (kg)
|6,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|242 x 285 x 790
Inclus dans la livraison
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures prêt à l'emploi RM 562
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré