Le nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control Flex Home rend le nettoyage des surfaces planes extérieures bien plus simple. Livré avec un kit "Home" il garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de nettoyant pierres et façades. Utiliser le T 5 permet de réduire fortement le temps de nettoyage sur les surfaces planes comme une terrasse en pierre, et aussi et surtout de moins agresser le support et éviter d'endommager les joints par exemple. Grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance Vario Power et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Le K 4 Power Control Flex est en outre équipé d'un système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean permettant un changement de détergent rapide via les bidons de 1 litre, mais aussi d'un enrouleur et du nouveau flexible haute pression PremiumFlex qui réduit fortement le risque de nœuds et prolonge la durée de vie du flexible. S'ajoute à cela une poignée télescopique pour un transport plus confortable, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.