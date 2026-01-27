K 4 Premium Power Control Flex Home
Dans sa version Home, le K4 Premium Power Control Flex est en plus équipé d'un kit d'accessoires dédiés au nettoyage des sols : un T-Racer T5 et un bidon de nettoyant pierres et façades.
Le nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control Flex Home rend le nettoyage des surfaces planes extérieures bien plus simple. Livré avec un kit "Home" il garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de nettoyant pierres et façades. Utiliser le T 5 permet de réduire fortement le temps de nettoyage sur les surfaces planes comme une terrasse en pierre, et aussi et surtout de moins agresser le support et éviter d'endommager les joints par exemple. Grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance Vario Power et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Le K 4 Power Control Flex est en outre équipé d'un système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean permettant un changement de détergent rapide via les bidons de 1 litre, mais aussi d'un enrouleur et du nouveau flexible haute pression PremiumFlex qui réduit fortement le risque de nœuds et prolonge la durée de vie du flexible. S'ajoute à cela une poignée télescopique pour un transport plus confortable, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lancesLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Dispositif d'utilisation innovant des bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit d'eau (l/h)
|max. 420
|Performance de la zone (m²/h)
|30
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,2
|Poids avec emballage (kg)
|18
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, nettoyant pierres et façades 1 litre
- Pistolet haute pression: Pistolet Power Control G 160 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures