Le K5 Premium Power Control Flex se destine à nettoyer de façon régulière des surfaces extérieures allant jusqu'à 80 m². Équipé d'un moteur à induction refroidi par eau, il pourra nettoyer sans encombre toutes les surfaces. Pour un meilleur contrôle et un maniement optimisé : l'application Kärcher Home & Garden App assiste l'utilisateur dans de nombreuses situations de nettoyage et lors du nettoyage de divers objets. L'assistant d'application indique le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer sélectionné. Il suffit ensuite de tourner la lance Vario Power pour régler la pression manuellement. En outre, l'application offre d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Autres équipements : le pistolet G 160 Q Power Control, la rotabuse, le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement rapide et simple du détergent, la poignée télescopique en aluminium haut de gamme pour un transport aisé et un rangement peu encombrant, le système Quick Connect pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi que la positionde rangement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment. Cette version est équipée en plus d'un enrouleur de 10 mètres de flexible Premium Flex qui évite l'apparition de nœuds et prolonge la durée de vie de celui-ci.