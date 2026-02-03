K 3 Horizontal Plus
Le nettoyeur haute pression K 3 Horizontal est compact, il est idéal pour les salissures sur les surfaces de jardin, les terrasses, les meubles de jardin et les voitures.
Avec le nettoyeur haute pression K 3, petit et peu encombrant, les salissures appartiennent au passé. Doté d’un flexible haute pression de 5 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles à l’extérieur de la maison et fait briller les surfaces des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu’aux voitures en passant par le mobilier de jardin. Grâce à la lance d’arrosage Vario Power (VPS), la pression d’eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 3 Horizontal peut être transporté confortablement jusqu’à son lieu d’utilisation. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression se fixe et se détache facilement de l’appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement sur le K 3 Horizontal.
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 120
|Débit d'eau (l/h)
|max. 380
|Performance de la zone (m²/h)
|25
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (W)
|1600
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,6
|Poids avec emballage (kg)
|5,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 5 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
