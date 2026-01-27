K 6 Comfort Premium
Le K 6 Comfort Premium est équipé d'un tuyau PremiumFlex avec enrouleur, d'une solution d'application du détergent 2 en 1 et d'un design repensé pour une meilleure utilisation.
Le K 6 Comfort Premium Car & Home représente l'équilibre idéal entre une performance robuste et une facilité d'utilisation optimale. Équipé d'un moteur durable à refroidissement par eau, il maintient une puissance élevée et constante pour tous vos besoins de nettoyage. Ce modèle a été entièrement repensé pour votre confort : l'enrouleur intégré et le flexible PremiumFlex offrent une flexibilité maximale sans contrainte, la poignée G 180 Q COMFORT!Hold réduit la fatigue de la main, même lors de sessions prolongées et son design innovant sépare les raccordements (eau, électricité, détergent) du côté utilisation (flexible HP), éliminant tout risque d'emmêlement. La lance Multi-jets 4 en 1 garantit une polyvalence instantanée, s'adaptant à toutes les surfaces d'un simple mouvement de rotation. L'application du détergent est simplifiée par le concept 2 en 1. Pratique, l'appareil se transporte facilement grâce à sa poignée télescopique et ses roulettes souples, avec un rangement compact pour tous les accessoires.
Caractéristiques et avantages
Multi Jet 4 en 1
- De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation.
- Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Conçu avec 25 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - 16
|Débit d'eau (l/h)
|max. 510
|Performance de la zone (m²/h)
|50
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,8
|Poids avec emballage (kg)
|19,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Produit uniquement, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires. / ²⁾ Conditions de test internes : le débit du nettoyeur haute pression est 40 % de celui d’un tuyau d’arrosage, tout en divisant par deux le temps de nettoyage. Le débit et les économies réelles d’eau et de temps varient selon la catégorie de l’appareil, le degré de salissure et le lieu d’utilisation.
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: Poignée G 180 Q Comfort!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Réduit la puissance de maintient nécéssaire sur la poignée
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept détergent 2 en 1
- Régulation du détergent dans l'application d'un canon à mousse
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Matière de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Deux crochets pour cordon: avec système d'enroulement rapide
- Grandes roues
Videos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobil-homes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon