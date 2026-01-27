Le K 6 Comfort Premium Car & Home représente l'équilibre idéal entre une performance robuste et une facilité d'utilisation optimale. Équipé d'un moteur durable à refroidissement par eau, il maintient une puissance élevée et constante pour tous vos besoins de nettoyage. Ce modèle a été entièrement repensé pour votre confort : l'enrouleur intégré et le flexible PremiumFlex offrent une flexibilité maximale sans contrainte, la poignée G 180 Q COMFORT!Hold réduit la fatigue de la main, même lors de sessions prolongées et son design innovant sépare les raccordements (eau, électricité, détergent) du côté utilisation (flexible HP), éliminant tout risque d'emmêlement. La lance Multi-jets 4 en 1 garantit une polyvalence instantanée, s'adaptant à toutes les surfaces d'un simple mouvement de rotation. L'application du détergent est simplifiée par le concept 2 en 1. Pratique, l'appareil se transporte facilement grâce à sa poignée télescopique et ses roulettes souples, avec un rangement compact pour tous les accessoires.