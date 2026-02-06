K 7 WCM Car&Home
Simple et robuste, le K7 WCM Car & Home FJ est l'outil idéal pour nettoyer de grande surfaces de façon régulière et rapide (Façades, terrasses…) ainsi que tout type de véhicules.
Le K 7 WCM Car & Home est l'association d'un nouveau design épuré et de la technologie brevetée de moteur refroidi par eau. Il est destiné au nettoyage de grandes surfaces extérieures de façon régulière soutenue. La pompe en Aluminium apporte une légèreté et une robustesse sans pareil. Il est équipé d'une Rotabuse, d'une lance Vario Power, d'un système de stockage des accessoires et du flexible sur l'appareil et d'une crépine d'aspiration du détergent. Le flexible d'une longueur de 10 mètres offre un rayon d'action important. Enfin, avec sa grande poignée de transport et ses grandes roues, il sera facile à ranger après usage. Le canon à mousse de 0,3 litre inclus permet d'appliquer tout type de détergents sur différents supports. Le pack Car & Home inclus les accessoires suivants : T-Racer T 7, prolongateur de lance 40 cm, 1 litre de nettoyant pour pierres et façades, une brosse rotative WB 130, un chiffon microfibre, et 1 litre de shampoing auto.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéLe flexible, les lances d'arrosage, le pistolet et le câble se rangent à même l'appareil.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit d'eau (l/h)
|max. 600
|Performance de la zone (m²/h)
|60
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,2
|Poids avec emballage (kg)
|23
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|369 x 355 x 946
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
- Rallonge de lance
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Moteur refroidi à l'eau
- Matière de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Murs de jardin et de pierre
- Marches extérieures
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures
- Mobil-homes
- Motos et scooters
- Vélos
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 7 WCM Car&Home
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.