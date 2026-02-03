Le K 2 Premium FJ est à la fois léger et maniable grâce à ses roues et sa grande poignée de transport, convient parfaitement comme appareil d'appoint et est idéal pour un premier équipement. Principales applications conseillées : nettoyage des vélos, outils et meubles de jardin. Sa crépine d’aspiration facilite l'application de détergent. La pompe Ncor® procure solidité et robustesse. Il dispose de rangement des accessoires intégrés, le cordon électrique ou le flexible haute pression se rangent facilement sur le crochet latéral. Un emplacement est prévu pour les lances et la poignée pistolet. Il se déplace facilement avec son chariot et sa grande poignée, et ce, sans devoir se baisser. Pratique, le canon à mousse de 0,3 litre permet d'appliquer n'importe quel nettoyant Kärcher sur différents supports.