KHB 4-18 (sans batterie)
Avec le pistolet de nettoyage portable, le nettoyage devient un jeu d'enfant. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.
Le nettoyage avec le pistolet de nettoyage portable est facile et efficace. L'appareil maniable et compact peut être utilisé directement pour les nettoyages d'appoint sans préparation chronophage. La buse à jet plat débarrasse le mobilier de jardin, les jouets, les poubelles ainsi que de nombreux autres objets et surfaces des saletés – en douceur et en un clin d'œil. La vaste gamme d'accessoires proposés en option tels que le canon à mousse, la brosse, le flexible d'aspiration et la buse 5 en 1 permet des applications supplémentaires. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable 18 VTechnologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptée21 bars de pression pour un nettoyage d'appoint efficace, mobile et facile. Buses Quick Connect faciles à changer. Buse à jet plat incluse pour un nettoyage en douceur.
Design léger et compact de l'appareilLiberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage. Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint. Ne dépend d'aucune arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration disponible séparément.
Des accessoires pour des utilisations variées
- Pour les escaliers et les petites superficies : le PS 20 portable.
- 5 buses réunies en une seule lance d'arrosage avec la MJ 24 portative – pour nettoyer et arroser.
- Pour les endroits difficiles d'accès : le joint flexible ajustable à 360° du VJ 24 portable.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|21
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Débit d'eau (l/h)
|max. 170
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|14 (2,5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1,3
|Poids avec emballage (kg)
|2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|292 x 89 x 228
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Filtre de l'appareil
Videos
Domaines d'utilisation
- Bac à fleurs
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Poubelles
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Vélos
- Clôtures
- Jouet de jardin
Accessoires
Détergents
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine KHB 4-18 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.