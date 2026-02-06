Le nettoyage avec le pistolet de nettoyage portable est facile et efficace. L'appareil maniable et compact peut être utilisé directement pour les nettoyages d'appoint sans préparation chronophage. La buse à jet plat débarrasse le mobilier de jardin, les jouets, les poubelles ainsi que de nombreux autres objets et surfaces des saletés – en douceur et en un clin d'œil. La vaste gamme d'accessoires proposés en option tels que le canon à mousse, la brosse, le flexible d'aspiration et la buse 5 en 1 permet des applications supplémentaires. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.