K 3 Horizontal Plus Home

Le K 3 Horizontal Plus Home est compact, il est idéal pour le nettoyage des surfaces au jardin et du mobilier de jardin, des terrasses et des voitures. Home Kit inclus.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur haute pression K 3 Horizontal Plus Home: Appareil particulièrement compact et peu encombrant
Pour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Nettoyeur haute pression K 3 Horizontal Plus Home: Flexible d'aspiration de détergent intégré
Utilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Nettoyeur haute pression K 3 Horizontal Plus Home: Parfaitement rangé
Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Système Quick connect
  • Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Accessoires adapté à un modèle défini
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Pression (bar) 20 - max. 120
Débit d'eau (l/h) max. 380
Performance de la zone (m²/h) 25
Température d'eau en alimentation (°C) max. 40
Puissance nominale à l'entrée (W) 1600
Câble d'alimentation (m) 5
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 3,6
Poids avec emballage (kg) 7,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 380 x 197 x 264

Inclus dans la livraison

  • Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
  • Rallonge de lance
  • Pistolet haute pression: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Rotabuse
  • Flexible haute pression: 5 m
  • Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement

  • Quick Connect sur l'appareil
  • Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
  • Filtre à eau intégré
  • Enrouleur de câble
Nettoyeur haute pression K 3 Horizontal Plus Home
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.