Le K 3 Horizontal Plus Home est compact, il est idéal pour le nettoyage des surfaces au jardin et du mobilier de jardin, des terrasses et des voitures. Home Kit inclus.
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 120
|Débit d'eau (l/h)
|max. 380
|Performance de la zone (m²/h)
|25
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1600
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,6
|Poids avec emballage (kg)
|7,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Rallonge de lance
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 5 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
