K 4 Power Control Flex
Destiné à des tâches de nettoyage occasionnelles, il est équipé d'un nouveau flexible haute pression plus robuste et plus durable dans le temps. Idéal pour entretenir jusqu'a 30-40 m².
Que ce soit pour une petite terrasse, un véhicule ou encore des murets, le K 4 Power Control Flex et le compromos idéal pour entretenir de façon occasionnelle jusqu'a 30-40 m². Il est équipé en outre par le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent rapide et sans effort, du nouveau flexible haute pression PremiumFlex qui évite la formation de nœuds, et procure une durée de vie accrue, mais aussi d'une poignée télescopique pour un transport plus simple. Enfin, le système Quick Connect permet de fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil afin de garantir à la fois une facilité de mise en œuvre et un stockage plus rapide après utilisation. Grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance Vario Power et vérifié sur le pistolet G160 Q Power Control.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lancesLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit d'eau (l/h)
|max. 420
|Performance de la zone (m²/h)
|30
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|11,9
|Poids avec emballage (kg)
|14,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: Pistolet Power Control G 160 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures