Que ce soit pour une petite terrasse, un véhicule ou encore des murets, le K 4 Power Control Flex et le compromos idéal pour entretenir de façon occasionnelle jusqu'a 30-40 m². Il est équipé en outre par le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent rapide et sans effort, du nouveau flexible haute pression PremiumFlex qui évite la formation de nœuds, et procure une durée de vie accrue, mais aussi d'une poignée télescopique pour un transport plus simple. Enfin, le système Quick Connect permet de fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil afin de garantir à la fois une facilité de mise en œuvre et un stockage plus rapide après utilisation. Grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance Vario Power et vérifié sur le pistolet G160 Q Power Control.