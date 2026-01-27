K 5 Power Control Flex
Destiné à des tâches de nettoyage régulier, le K 5 Power Control Flex est équipé du flexible Premium Flex offrant une durée de vie accrue et évitant la formation de nœuds.
Le K5 Power Control Flex se destine à nettoyer de façon régulière des surfaces extérieures allant jusqu'à 80 m². Équipé d'un moteur à induction refroidi par eau, il pourra nettoyer tout type de surface allant des terrasses au façades, sans oublier les murets patios. Pour un meilleur contrôle et un maniement optimisé : l'application Kärcher Home & Garden App assiste l'utilisateur dans de nombreuses situations de nettoyage et lors du nettoyage de divers objets. L'assistant d'application indique le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer sélectionné. Il suffit ensuite de tourner la lance Vario Power pour régler la pression manuellement. En outre, l'application offre d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Autres équipements : le pistolet G 160 Q Power Control, la rotabuse, le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement rapide et simple du détergent, la poignée télescopique en aluminium haut de gamme pour un transport aisé et un rangement peu encombrant, le système Quick Connect pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi que la position de rangement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lancesLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit d'eau (l/h)
|max. 500
|Performance de la zone (m²/h)
|40
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,2
|Poids avec emballage (kg)
|15,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: Pistolet Power Control G 160 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Marches extérieures
- Voitures de taille moyenne et break
- Murs de jardin et de pierre
- Façade