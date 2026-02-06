L'utilisateur peut bénéficier de conseils et d'astuces via l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden pour une meilleure maîtrise dans de nombreuses situations de nettoyage et lors du nettoyage de divers objets. L'assistant d'application indique le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer sélectionné. Il suffit ensuite de tourner la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression manuellement. En outre, l'application offre d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Par ailleurs, l'appareil s'illustre par un flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau depuis des sources alternatives telles que les cuves d'eau et les collecteurs d'eau de pluie. Parmi les autres équipements, on trouve le pistolet G 160 Q Power Control, la rotabuse et l'enrouleur de flexible pour un maniement confortable, la poignée télescopique en aluminium haut de gamme pour un transport agréable, le système Quick Connect pour fixer et détacher sans effort et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi quela position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.