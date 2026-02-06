K 5 Premium Power Control Suction Kit
Meilleure maîtrise et respect de l'environnement : le nettoyeur haute pression K 5 Premium Power Control avec pistolet Power Control, lance d'arrosage Vario Power, enrouleur de flexible, flexible d'aspiration et application avec assistant d'application intégré.
L'utilisateur peut bénéficier de conseils et d'astuces via l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden pour une meilleure maîtrise dans de nombreuses situations de nettoyage et lors du nettoyage de divers objets. L'assistant d'application indique le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer sélectionné. Il suffit ensuite de tourner la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression manuellement. En outre, l'application offre d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Par ailleurs, l'appareil s'illustre par un flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau depuis des sources alternatives telles que les cuves d'eau et les collecteurs d'eau de pluie. Parmi les autres équipements, on trouve le pistolet G 160 Q Power Control, la rotabuse et l'enrouleur de flexible pour un maniement confortable, la poignée télescopique en aluminium haut de gamme pour un transport agréable, le système Quick Connect pour fixer et détacher sans effort et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi quela position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Eco-responsableIndépendant de toute arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration inclus. Le kit d’aspiration eco!ogic alimente le nettoyeur avec de l’eau provenant d’un récupérateur d‘eau de pluie, d’un puits, etc…
Enrouleur de flexible pour un maniement confortableLe flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place. Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
Poignée télescopique en aluminium haut de gamme
- S'ajuste à la taille de l'utilisateur.
- En tirant sur la poignée télescopique, celle-ci peut être réglée en hauteur.
- Poignée entièrement rétractable pour un rangement peu encombrant.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit d'eau (l/h)
|max. 500
|Performance de la zone (m²/h)
|40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,9
|Poids avec emballage (kg)
|18,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Inclus dans la livraison
- Flexible d’aspiration d’eau
- Pistolet haute pression: Pistolet Power Control G 160 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 5 Premium Power Control Suction Kit
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.