Le nettoyeur haute pression K 7 Premium Smart Control peut être connecté au smartphone via Bluetooth. Ainsi, l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques, des astuces et des réglages pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. L'application offre des fonctions utiles telles que l'assistant d'application pour des résultats de nettoyage optimaux, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Le mode Boost offre un sucroît de puissance de 15 bar pendant 30 secondes pour venir à bout des saletés tenaces. En outre, le pistolet G 180 Q Smart Control avec ecran LCD et la lance Multi Jet 3 en 1 offrent un contrôle optimal : les réglages de la pression sont effectués directement sur le pistolet ou transmis au pistolet à l'aide de l'assistant d'application intégré dans l'application. L'ecran LCD permet de vérifier quel niveau de pression est réglé, si le mode Boost peut être déclenché ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Autres équipements : enrouleur, flexible renforcé 10 mètres, système de détergent Plug ’n’ Clean et poignée télescopique. Avec kit Home.