K 7 Premium Smart Control avec connéctivité Bluetooth, application Home & Garden, mode Boost, pistolet G 180 Q Smart Control, lance Multi Jet 3 en 1, enrouleur de flexible et kit Home.
Le nettoyeur haute pression K 7 Premium Smart Control peut être connecté au smartphone via Bluetooth. Ainsi, l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques, des astuces et des réglages pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. L'application offre des fonctions utiles telles que l'assistant d'application pour des résultats de nettoyage optimaux, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Le mode Boost offre un sucroît de puissance de 15 bar pendant 30 secondes pour venir à bout des saletés tenaces. En outre, le pistolet G 180 Q Smart Control avec ecran LCD et la lance Multi Jet 3 en 1 offrent un contrôle optimal : les réglages de la pression sont effectués directement sur le pistolet ou transmis au pistolet à l'aide de l'assistant d'application intégré dans l'application. L'ecran LCD permet de vérifier quel niveau de pression est réglé, si le mode Boost peut être déclenché ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Autres équipements : enrouleur, flexible renforcé 10 mètres, système de détergent Plug ’n’ Clean et poignée télescopique. Avec kit Home.
Caractéristiques et avantages
Connexion Bluetooth à l'application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Mode Boost octroyant 10 bar de puissance supplémentaire pendant 10 secondes.
- Le mode Boost augmente l'efficacité de nettoyage et permet de venir à bout d'une tâche tenace avec 10 bar de pression supplémentaire.
- Permet un nettoyage ciblé puissant pour les saletés tenaces.
Pistolet Smart Control et lance Multi-Jet 3 en 1
- Poignée avec afficheur LCD et touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent.
- La lance Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile.
- Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Spécifications
Données techniques
|Raccordement électrique (V/Hz)
|230 / 50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit d'eau (l/h)
|max. 600
|Performance de la zone (m²/h)
|60
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,9
|Poids avec emballage (kg)
|25,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|459 x 330 x 666
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
