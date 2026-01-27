K 7 Comfort Premium
Modèle le plus performant de la gamme, il permet de venir à bout des surfaces les plus incrustées. Confort et utilisation optimisée font de ce nettoyeur un atout parfait pour entretenir de grandes surfaces extérieures.
Le K 7 Comfort Premium est le choix des utilisateurs exigeants qui font face à des salissures tenaces. Sa conception avec un moteur refroidi par eau assure une longue durée de vie et une fiabilité pour les nettoyages fréquents. Le confort est entièrement revu avec un enrouleur de flexible premium manipulable à une seule main, de grandes poignées de transports et une lance Multi-jet 4 en 1 qui permet de passer d'un jet à un autre en un clin d'œil. Le nouveau concept avec toutes les parties alimentant le nettoyeur d'un côté (eau, électricité, détergent) et la partie utilisation de l'autre (flexible haute pression) permet de ne plus tout emmêler. Le transport est aisé (poignée télescopique, roulettes souples), et le rangement des accessoires est compact. L'application du détergent est optimisée par le concept 2 en 1. N'oubliez pas l'application Kärcher Home & Garden qui vous offre un assistant intégré pour tirer le meilleur de votre appareil !
Caractéristiques et avantages
Multi Jet 4 en 1
- De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation.
- Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Design avec 30 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit d'eau (l/h)
|max. 600
|Performance de la zone (m²/h)
|60
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|18,8
|Poids avec emballage (kg)
|25,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Produit uniquement, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires.
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: Poignée G 180 Q Comfort!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Réduit la puissance de maintient nécéssaire sur la poignée
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept détergent 2 en 1
- Régulation du détergent dans l'application d'un canon à mousse
- Poignée télescopique
- Poignée de transport intégrée
- Moteur refroidi à l'eau
- Matière de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Deux crochets pour cordon: avec système d'enroulement rapide
- Grandes roues
Videos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobil-homes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon