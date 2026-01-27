Le K 7 Comfort Premium est le choix des utilisateurs exigeants qui font face à des salissures tenaces. Sa conception avec un moteur refroidi par eau assure une longue durée de vie et une fiabilité pour les nettoyages fréquents. Le confort est entièrement revu avec un enrouleur de flexible premium manipulable à une seule main, de grandes poignées de transports et une lance Multi-jet 4 en 1 qui permet de passer d'un jet à un autre en un clin d'œil. Le nouveau concept avec toutes les parties alimentant le nettoyeur d'un côté (eau, électricité, détergent) et la partie utilisation de l'autre (flexible haute pression) permet de ne plus tout emmêler. Le transport est aisé (poignée télescopique, roulettes souples), et le rangement des accessoires est compact. L'application du détergent est optimisée par le concept 2 en 1. N'oubliez pas l'application Kärcher Home & Garden qui vous offre un assistant intégré pour tirer le meilleur de votre appareil !