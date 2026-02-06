La propreté en un clin d'œil : particulièrement petit et peu encombrant, le nettoyeur haute pression K 2 Premium Horizontal VPS Home permet d'éliminer en un tour de main les salissures des petites surfaces et des véhicules, des outils de jardinage et du mobilier de jardin. L'appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Grâce à la lance Vario Power (VPS), la pression d’eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Premium Horizontal VPS Home peut être transporté facilement jusqu’à son lieu d’utilisation. Le Home Kit inclus avec le nettoyeur de surfaces T 1 et le détergent de 500 ml "Patio & Deck" pour un nettoyage sans éclaboussures de grandes surfaces. Le système Quick Connect assure un confort supplémentaire : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres de long se clipse et se déclipse facilement de l'appareil et du pistolet. Le pistolet et la lance d’arrosage se rangent facilement sur l’appareil. Le câble s’enroule autour du pied de l’appareil.