K 2 Premium Horizontal VPS Home
Nettoyeur haute nettoyeur qui convient pour des utilisations occasionnelles en cas de salissures légères, par exemple sur des vélos, des outils de jardinage ainsi que le mobilier de jardin.
La propreté en un clin d'œil : particulièrement petit et peu encombrant, le nettoyeur haute pression K 2 Premium Horizontal VPS Home permet d'éliminer en un tour de main les salissures des petites surfaces et des véhicules, des outils de jardinage et du mobilier de jardin. L'appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Grâce à la lance Vario Power (VPS), la pression d’eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Premium Horizontal VPS Home peut être transporté facilement jusqu’à son lieu d’utilisation. Le Home Kit inclus avec le nettoyeur de surfaces T 1 et le détergent de 500 ml "Patio & Deck" pour un nettoyage sans éclaboussures de grandes surfaces. Le système Quick Connect assure un confort supplémentaire : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres de long se clipse et se déclipse facilement de l'appareil et du pistolet. Le pistolet et la lance d’arrosage se rangent facilement sur l’appareil. Le câble s’enroule autour du pied de l’appareil.
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression ( /bar)
|20 / max. 110
|Débit d'eau (l/h)
|max. 360
|Performance de la zone (m²/h)
|20
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids avec emballage (kg)
|7,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 2 Premium Horizontal VPS Home
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.