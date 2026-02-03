K 2 Premium Horizontal VPS
Le nettoyeur haute pression K 2 Premium Horizontal est compact et est conçu pour les utilisations occasionnelles sur les salissures légères comme les vélos par exemple.
La propreté en un clin d'œil : particulièrement petit et peu encombrant, le nettoyeur haute pression K 2 Horizontal permet d'éliminer en un tour de main les salissures des petites surfaces et des véhicules, des outils de jardinage et du mobilier de jardin. L'appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Grâce à la lance d’arrosage Vario Power (VPS), la pression d’eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Horizontal peut être transporté confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l’appareil et du pistolet. Le pistolet et la lance d’arrosage se rangent facilement sur l’appareil. Le câble s’enroule intelligemment autour du pied de l’appareil
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression ( /bar)
|20 / max. 110
|Débit d'eau (l/h)
|max. 360
|Performance de la zone (m²/h)
|20
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids avec emballage (kg)
|5,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 2 Premium Horizontal VPS
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.