K 4 Comfort Premium
Équipé d'un enrouleur de flexible, d'un canon à mousse 2 en 1, et d'un nouveau design qui évite l'enchevêtrement des câbles, ce nettoyeur est idéal pour entretenir de petites surface extérieures.
Le nettoyeur haute pression K 4 Comfort Premium combine performance et confort d'utilisation. Il est idéal pour éliminer les salissures moyennes à tenaces autour de la maison et de la voiture. Son moteur durable, refroidi par eau, garantit des performances constantes, tandis que l’enrouleur de flexible avec un flexible PremiumFlex garanti un usage simple et sans nœuds. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit nettement la pression à exercer par la main pour un travail sans fatigue, et le système Quick Connect permet de connecter facilement et rapidement le tuyau haute pression. Le nouveau concept avec toutes les parties alimentant le nettoyeur d'un côté (eau, électricité, détergent) et la partie utilisation de l'autre (flexible haute pression) permet de ne plus tout emmêler. La lance 4-en-1 Multi Jet combine quatre types de jets, ajustables simplement en tournant la tête de la lance. La solution de détergent 2-en-1 assure une application pratique et optimale selon les surfaces à nettoyer. Les câbles et accessoires peuvent être rangés facilement et de manière compacte sur l’appareil, tandis que la poignée télescopique et les grandes roues facilitent le transport. L’application Kärcher Home & Garden fournit un soutien optimal grâce à un conseiller d’utilisation intégré et à des astuces pratiques. Livré avec un nettoyant universel, un canon à mousse 2 en 1 et une lance Multi-jet 4 en 1.
Caractéristiques et avantages
Concept astucieux de l'appareilLa conception de l'appareil inclut des entrées et des sorties de câble et de tuyau bien agencées. Cela permet de se déplacer et de travailler en toute liberté et facilite de manière générale le maniement des câbles et des tuyaux. Une orientation correcte des appareils avec le raccord de tuyau et de câble en direction de la source de courant et d'eau augmente considérablement le confort pendant le nettoyage.
Pistolet Comfort avec COMFORT!Hold et Quick ConnectCOMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien. Un atout particulièrement appréciable lors des utilisations prolongées pour le nettoyage de surfaces étendues. Raccord Quick Connect pour une fixation facile du flexible haute pression.
Multi Jet 4 en 1De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation. Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
Concept détergent 2 en 1
- Le concept innovant pour les détergents offre une flexibilité maximale et un dosage optimal pour toutes les tâches de nettoyage.
- La dispense du détergent peut se faire via l'appareil et la buse Multi Jet ou, pour augmenter la quantité de mousse, via le canon à mousse avec dosage de détergent inclus.
- Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Design avec 20 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Débit d'eau (l/h)
|max. 420
|Performance de la zone (m²/h)
|30
|Température d'eau en alimentation (°C)
|40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,4
|Poids avec emballage (kg)
|17,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Produit uniquement, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires. / ²⁾ Conditions de test internes : le débit du nettoyeur haute pression est 40 % de celui d’un tuyau d’arrosage, tout en divisant par deux le temps de nettoyage. Le débit et les économies réelles d’eau et de temps varient selon la catégorie de l’appareil, le degré de salissure et le lieu d’utilisation.
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: Poignée G 180 Q Comfort!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 8 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Réduit la puissance de maintient nécéssaire sur la poignée
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept détergent 2 en 1
- Régulation du détergent dans l'application d'un canon à mousse
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Crochet pour câble
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Grandes roues
Videos
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures