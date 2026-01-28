Le nettoyeur haute pression K 4 Comfort Premium combine performance et confort d'utilisation. Il est idéal pour éliminer les salissures moyennes à tenaces autour de la maison et de la voiture. Son moteur durable, refroidi par eau, garantit des performances constantes, tandis que l’enrouleur de flexible avec un flexible PremiumFlex garanti un usage simple et sans nœuds. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit nettement la pression à exercer par la main pour un travail sans fatigue, et le système Quick Connect permet de connecter facilement et rapidement le tuyau haute pression. Le nouveau concept avec toutes les parties alimentant le nettoyeur d'un côté (eau, électricité, détergent) et la partie utilisation de l'autre (flexible haute pression) permet de ne plus tout emmêler. La lance 4-en-1 Multi Jet combine quatre types de jets, ajustables simplement en tournant la tête de la lance. La solution de détergent 2-en-1 assure une application pratique et optimale selon les surfaces à nettoyer. Les câbles et accessoires peuvent être rangés facilement et de manière compacte sur l’appareil, tandis que la poignée télescopique et les grandes roues facilitent le transport. L’application Kärcher Home & Garden fournit un soutien optimal grâce à un conseiller d’utilisation intégré et à des astuces pratiques. Livré avec un nettoyant universel, un canon à mousse 2 en 1 et une lance Multi-jet 4 en 1.