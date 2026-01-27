Le K 7 WCM FJ Home est l'association d'un nouveau design épuré et de la technologie brevetée de moteur refroidi par eau. Il est destiné au nettoyage de grandes surfaces extérieures de façon régulière soutenue. La pompe en Aluminium apporte une légèreté et une robustesse sans pareil. Il est équipé d'une Rotabuse, d'une lance Vario Power, d'un système de stockage des accessoires et du flexible sur l'appareil et d'une crépine d'aspiration du détergent. Le flexible d'une longueur de 10 mètres offre un rayon d'action important. Enfin, avec sa grande poignée de transport et ses grandes roues, il sera facile à ranger après usage. Le canon à mousse de 0,3 litre inclus permet d'appliquer tout type de détergents sur différents supports. Le pack Home inclus les accessoires suivants : T-Racer T 7, prolongateur de lance 40 cm et 1 litre de nettoyant pour pierres et façades.