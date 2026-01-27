K 7 Premium Smart Control Flex
Le meilleur de la technologie Kärcher en version connectée via l'application Home & Garden. La bonne puissance de nettoyage toujours associée à la bonne tâche de nettoyage.
Le nettoyeur haute pression K 7 Premium Smart Control peut être connecté à votre smartphone en toute simplicité via Bluetooth. Ainsi, l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques, des astuces et des réglages pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. L'application offre des fonctions utiles telles que l'assistant d'application pour des résultats de nettoyage encore meilleurs, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. L'appareil est doté d'un mode Boost particulièrement puissant pour venir à bout des saletés tenaces. En outre, le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et la lance Multi Jet 3 en 1 offrent un contrôle optimal : les réglages de la pression sont effectués directement sur le pistolet ou transmis au pistolet à l'aide de l'assistant d'application intégré dans l'application. L'afficheur LCD permet de vérifier quel niveau de pression est réglé, si le mode Boost peut être déclenché ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible pour un maniement confortable, le systèmede détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main. La technologie brevetée de moteur refroidi par eau permet à la fois une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie prolongée. Équipé d'un enrouleur de flexible de 10 mètres Premium Flex qui évite les nœuds. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces. La lance Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Connexion Bluetooth à l'application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit d'eau (l/h)
|max. 600
|Performance de la zone (m²/h)
|60
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,8
|Poids avec emballage (kg)
|23
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|459 x 330 x 669
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobil-homes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon