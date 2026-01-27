Le nettoyeur haute pression K 7 Premium Smart Control peut être connecté à votre smartphone en toute simplicité via Bluetooth. Ainsi, l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques, des astuces et des réglages pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. L'application offre des fonctions utiles telles que l'assistant d'application pour des résultats de nettoyage encore meilleurs, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. L'appareil est doté d'un mode Boost particulièrement puissant pour venir à bout des saletés tenaces. En outre, le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et la lance Multi Jet 3 en 1 offrent un contrôle optimal : les réglages de la pression sont effectués directement sur le pistolet ou transmis au pistolet à l'aide de l'assistant d'application intégré dans l'application. L'afficheur LCD permet de vérifier quel niveau de pression est réglé, si le mode Boost peut être déclenché ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible pour un maniement confortable, le systèmede détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main. La technologie brevetée de moteur refroidi par eau permet à la fois une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie prolongée. Équipé d'un enrouleur de flexible de 10 mètres Premium Flex qui évite les nœuds. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.