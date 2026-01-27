K 2 Horizontal
Petit et peu encombrant : le K 2 Horizontal est le nettoyeur haute pression conçu pour des utilisations occasionnelles en cas de salissures légères, par exemple sur des vélos, des outils de jardinage ainsi que le mobilier de jardin.
Nettoyé en un clin d’œil : le nettoyeur haute pression K 2 Horizontal, particulièrement petit et peu encombrant, élimine en un clin d’œil les salissures sur les petites surfaces et les véhicules, les outils de jardinage ainsi que le mobilier de jardin. L’appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l’extérieur de la maison. Avec le jet plat de la lance Jet plat fournie, les surfaces et les objets peuvent être nettoyés en suivant précisément leur contour. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Horizontal peut être transporté confortablement jusqu’à son lieu d’utilisation. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 3 mètres se fixe et se détache facilement de l’appareil et du pistolet. Le pistolet et la lance d’arrosage se rangent facilement sur l’appareil. Le câble s’enroule intelligemment autour du pied de l’appareil.
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 110
|Débit d'eau (l/h)
|max. 360
|Performance de la zone (m²/h)
|20
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (W)
|1400
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids avec emballage (kg)
|4,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 197 x 248
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Lance simple
- Flexible haute pression: 3 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 2 Horizontal
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.