Destiné aux tâches de nettoyages régulière et sur de grandes surfaces, le K 7 Premium Power Flex est équipé d'un moteur refroidi à l'eau pour une meilleure robustesse et une durée de vie prolongée. Il viendra à bout des salissures tenaces que l'on rencontre par ex. dans les allées et les piscines, sur les façades et les grandes terrasses. Il est équipé d'une poignée pistolet Quick Connect, d'un enrouleur de flexible haute pression de 10 mètres, d'un filtre à eau pour protéger la pompe, d'une lance Vario Power et d'une rotabuse avec jet crayon. Le réglage de la pression sur la VPS se fait en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.