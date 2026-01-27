K 7 Premium Power Flex
Le K 7 Premium Power Flex possède un enrouleur de 10 mètres de flexible Premium Flex qui évite la formation de nœuds et la dégradation du flexible. Nettoie jusqu'à 60m²/h.
Destiné aux tâches de nettoyages régulière et sur de grandes surfaces, le K 7 Premium Power Flex est équipé d'un moteur refroidi à l'eau pour une meilleure robustesse et une durée de vie prolongée. Il viendra à bout des salissures tenaces que l'on rencontre par ex. dans les allées et les piscines, sur les façades et les grandes terrasses. Il est équipé d'une poignée pistolet Quick Connect, d'un enrouleur de flexible haute pression de 10 mètres, d'un filtre à eau pour protéger la pompe, d'une lance Vario Power et d'une rotabuse avec jet crayon. Le réglage de la pression sur la VPS se fait en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Poignée télescopique en aluminium haut de gammeLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de KärcherRapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit d'eau (l/h)
|max. 600
|Performance de la zone (m²/h)
|60
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,8
|Poids avec emballage (kg)
|22,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|459 x 330 x 669
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobil-homes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon