Destiné à un usage très occasionnelle, le K 2 Horizontal VPS est idéal pour entretenir un balcon, un vélo oudu mobilier de jardin. Il se range dans un espace très réduit et trouvera facilement une place dans le placard d'un appartement. Livré avec une lance Vario Power qui se stock sur le corps de l'appareil. Il est possible de projeter du détergent via l'utilisation de la crépine d'aspiration. Se transporte facilement grâce à la poignée souple.