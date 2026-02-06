K 2 Horizontal VPS
Ultra compact, le K 2 Horizontal VPS est idéal pour entretenir balcon et autre petites surfaces extérieures tout en prenant le moins de place possible en stockage.
Destiné à un usage très occasionnelle, le K 2 Horizontal VPS est idéal pour entretenir un balcon, un vélo oudu mobilier de jardin. Il se range dans un espace très réduit et trouvera facilement une place dans le placard d'un appartement. Livré avec une lance Vario Power qui se stock sur le corps de l'appareil. Il est possible de projeter du détergent via l'utilisation de la crépine d'aspiration. Se transporte facilement grâce à la poignée souple.
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéLe flexible, les lances d'arrosage, le pistolet et le câble se rangent à même l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 110
|Débit d'eau (l/h)
|max. 360
|Performance de la zone (m²/h)
|20
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1400
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids avec emballage (kg)
|4,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 197 x 248
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 2 Horizontal VPS
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.