PCL 3-18 (sans batterie)
Grâce à ses brosses et à son alimentation en eau intégrée, le PCL 3-18 sur batterie permet de laver votre terrasse en bois de manière rapide, efficace et sans laisser de résidus.
Avec le nettoyeur de terrasses sur batterie, les salissures telles que la mousse ou la pellicule grise qui recouvre les terrasses en bois n'ont qu'à bien se tenir. Grâce à sa batterie, le PCL 3-18 est particulièrement adapté au nettoyage des zones éloignées. Il suffit de le relier à un tuyau d'arrosage : L'alimentation en eau intégrée détache la saleté prise dans la brosse-rouleau et la rince immédiatement. La largeur de travail de l'appareil permet de nettoyer intégralement deux planches à la fois. Les rouleaux-brosses peuvent être remplacés sans outils, de sorte qu'en plus du bois et du bois composite, vous pouvez nettoyer des carreaux de pierre lisse efficacement et sans effort.
Caractéristiques et avantages
Deux brosses rouleau rotatifs pour les surfaces en bois inclusNettoyage en profondeur des surfaces en bois et bois composite à l'extérieur.
Alimentation en eau intégréeRésultat exceptionnel : la saleté est détachée et rincée en une seule étape.
Valve ergonomique de régulation du débit d'eauQuantité d'eau adaptable au niveau de saleté.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec LCD-Akkudisplay : Durée de fonctionnement, temps de charge et capacité de la batterie
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie de rechange est adaptée aux plateformes Battery Power 18 V.
Brosses-rouleau interchangeables
- Convient pour le nettoyage des planches de terrasse en bois et des revêtements en bois composite.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression maximum (bar)
|max. 10
|Plage de pressions
|Pression basse
|Consommation d'eau à 4 bars (l/h)
|max. 180
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|500 - 600
|Largeur de travail des brosses-rouleau (mm)
|300
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,9
|Poids avec emballage (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
Équipement
- Deux buses pour projeter l'eau
- Valve pour régler le débit d'eau
- Position parking
- Poignée ergonomique avec grip
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Mousse
