Avec le nettoyeur de terrasses sur batterie, les salissures telles que la mousse ou la pellicule grise qui recouvre les terrasses en bois n'ont qu'à bien se tenir. Grâce à sa batterie, le PCL 3-18 est particulièrement adapté au nettoyage des zones éloignées. Il suffit de le relier à un tuyau d'arrosage : L'alimentation en eau intégrée détache la saleté prise dans la brosse-rouleau et la rince immédiatement. La largeur de travail de l'appareil permet de nettoyer intégralement deux planches à la fois. Les rouleaux-brosses peuvent être remplacés sans outils, de sorte qu'en plus du bois et du bois composite, vous pouvez nettoyer des carreaux de pierre lisse efficacement et sans effort.