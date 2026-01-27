Le K 5 Comfort Premium est le partenaire idéal pour un nettoyage performant et constant de votre maison et de votre véhicule. Grâce à son moteur refroidi par eau, il garantit des performances élevées et durables. Conçu pour le confort, il intègre un enrouleur pour une manipulation plus facile du flexible PremiumFlex, offrant une liberté de mouvement optimale. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit la fatigue, et le système Quick Connect permet des branchements ultra-rapides. Son ingénieuse lance multijets 4 en 1 simplifie l'adaptation à toutes les surfaces, et son design repensé évite les nœuds en séparant clairement les raccordements (eau, électricité, détergent) de l'utilisation (flexible HP). L'application Kärcher Home & Garden enrichit l'expérience avec un assistant intégré et des conseils personnalisés.