K 4 FJ
Facile à ranger et à transporter : le K 4 FJ convient pour des nettoyages occasionels à modérés. Equipé d'une poignée de transport et de deux roues. Rendement 30m²/H.
Le nettoyeur haute pression K4 FJ est destiné à un usage occasionnel sur de petites surfaces extérieures (max 30/40m²). Il est facile à manœuvrer grâce à sa poignée et ses deux roues. Et sa petite taille lui permet de se ranger assez facilement dans un placard ou un garage. Livré avec une Rotabuse et une lance Vario Power, un canon à mousse de 0,3 litre, 1 litrel de shampoing auto, un fléxible de 6 mètres et une crépine d'aspiration pour le détergent. Rendement surface indicatif 30 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 130
|Débit d'eau (l/h)
|max. 420
|Performance de la zone (m²/h)
|30
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (W)
|1800
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids avec emballage (kg)
|9,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Inclus dans la livraison
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Filtre à eau intégré