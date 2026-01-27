Le nettoyeur haute pression K4 FJ est destiné à un usage occasionnel sur de petites surfaces extérieures (max 30/40m²). Il est facile à manœuvrer grâce à sa poignée et ses deux roues. Et sa petite taille lui permet de se ranger assez facilement dans un placard ou un garage. Livré avec une Rotabuse et une lance Vario Power, un canon à mousse de 0,3 litre, 1 litrel de shampoing auto, un fléxible de 6 mètres et une crépine d'aspiration pour le détergent. Rendement surface indicatif 30 m²/h.