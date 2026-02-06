Kärcher est synonyme d'un nettoyage simple et rapide : le pistolet de nettoyage maniable et compact peut être utilisé directement pour le nettoyage sans préparation chronophage. La buse à jet plat débarrasse le mobilier de jardin, les jouets, les poubelles ainsi que de nombreux autres objets et surfaces des saletés – en douceur et en un clin d'œil. La vaste gamme d'accessoires proposés en option tels que le canon à mousse, la brosse, le flexible d'aspiration et la buse 5 en 1 permet des applications supplémentaires. En outre, une batterie interchangeable 18 volts ainsi qu'un chargeur sont inclus.