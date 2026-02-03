K 3 FJ Home
Le K 3 FJ Home BB sera idéal pour entretenir de façon occasionnelle de petites surfaces extérieures type balcon ou petites terrasses (-25 m²).
Destiné à des utilisations occasionnelles, le K3 FJ Home n'en reste pas moins robuste et compact. Son design épuré et moderne offre un bon compromis entre un faible encombrement et la possibilité des stocker le flexible et accessoires sur le corps de l'appareil. Il est livré avec une Rotabuse, une lance Vario Power, un canon à mousse de 0,3 litre, un flexible de 6 mètres, un nettoyeur de surface T1, 500 ml de détergent Patio & Deck, 500 ml de shampoing auto et une crépine d'aspiration du détergent. Permet de nettoyer jusqu'a 25-30m².
Caractéristiques et avantages
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit d'eau (l/h)
|max. 380
|Performance de la zone (m²/h)
|25
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids avec emballage (kg)
|8,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Rallonge de lance
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures prêt à l'emploi RM 562
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Accessoires
Détergents
