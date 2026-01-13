Grâce aux conseils d'utilisation pratiques compris dans l'application Home & Garden qui permettent de soutenir le nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher fournit un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail service Kärcher. Le niveau de pression adapté à l'application se règle directement sur la lance fournie et peut être vérifiée sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control : pour un contrôle maximal et la pression idéale pour toutes les surfaces. Le passage de la haute pression au mode détergent ne nécessite pas de changement de la lance. Le détergent s'applique rapidement et facilement par le biais du réservoir à détergent intégré. Equipé d'une poignée télescopique rétractable pour une manipulation et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour accessoires, un pistolet haute pression et un flexible ainsi que le système Kärcher Quick Connect.