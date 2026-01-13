K 3 Power Control
Nettoyeur haute pression K 3 Power Control avec pistolet G 120 Q Power Control et lances. Avec des conseils d'utilisation via l'application qui fournissent une précieuse aide pour un résultat de nettoyage plus efficace.
Grâce aux conseils d'utilisation pratiques compris dans l'application Home & Garden qui permettent de soutenir le nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher fournit un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail service Kärcher. Le niveau de pression adapté à l'application se règle directement sur la lance fournie et peut être vérifiée sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control : pour un contrôle maximal et la pression idéale pour toutes les surfaces. Le passage de la haute pression au mode détergent ne nécessite pas de changement de la lance. Le détergent s'applique rapidement et facilement par le biais du réservoir à détergent intégré. Equipé d'une poignée télescopique rétractable pour une manipulation et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour accessoires, un pistolet haute pression et un flexible ainsi que le système Kärcher Quick Connect.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lancesLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Poignée télescopique réglable en hauteurPermet de tirer l'appareil à une hauteur confortable. Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Solution propre du réservoir
- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique facilite l'application des détergents.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit d'eau (l/h)
|max. 380
|Performance de la zone (m²/h)
|25
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,4
|Poids avec emballage (kg)
|6,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|297 x 280 x 677
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 7 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Réservoir
- Réservoir de détergent amovible
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
