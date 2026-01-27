Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Smart Control à l'application Kärcher Home & Garden. L'utilisateur peut ainsi être guidé via smartphone dans de nombreuses situations de nettoyage et objets à nettoyer pour obtenir des résultats de nettoyage plus efficaces. L'application offre de nombreuses fonctions utiles telles que des conseils d'utilisation et astuces de nettoyage, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. En outre, l'appareil dispose d'une fonction boost pour 15 bar de puissance supplémentaire pendant 30 sec, du pistolet G 180 Q Smart Control avec écran LCD et de la lance Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression se font soit directement sur le pistolet soit sont transmis sur le pistolet à l'aide des conseils d'utilisation provenant de l'application. L'écran LCD permet de vérifier le niveau de pression réglé, si la fonction boost peut être déclenchée ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Autres équipements : enrouleur de flexible Premium Flex anti nœuds , le système de détergent Plug ’n’ Clean et poignée télescopique en aluminium. Nettoie jusqu'a 40 m²/h, idéal pour entretenir de façon régulière jusqu'à 80-100 m².