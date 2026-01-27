K 5 Smart Control Flex
Nettoyeur connecté via l'App Home & Garden pour y retrouver astuces et conseils de nettoyage, notice dématérialisée, FAQ et aide à l'entretien. Équipé d'un flexible de 10 m Premium Flex.
Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Smart Control à l'application Kärcher Home & Garden. L'utilisateur peut ainsi être guidé via smartphone dans de nombreuses situations de nettoyage et objets à nettoyer pour obtenir des résultats de nettoyage plus efficaces. L'application offre de nombreuses fonctions utiles telles que des conseils d'utilisation et astuces de nettoyage, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. En outre, l'appareil dispose d'une fonction boost pour 15 bar de puissance supplémentaire pendant 30 sec, du pistolet G 180 Q Smart Control avec écran LCD et de la lance Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression se font soit directement sur le pistolet soit sont transmis sur le pistolet à l'aide des conseils d'utilisation provenant de l'application. L'écran LCD permet de vérifier le niveau de pression réglé, si la fonction boost peut être déclenchée ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Autres équipements : enrouleur de flexible Premium Flex anti nœuds , le système de détergent Plug ’n’ Clean et poignée télescopique en aluminium. Nettoie jusqu'a 40 m²/h, idéal pour entretenir de façon régulière jusqu'à 80-100 m².
Caractéristiques et avantages
Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces. La lance Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Connexion Bluetooth à l'application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit d'eau (l/h)
|max. 500
|Performance de la zone (m²/h)
|40
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,2
|Poids avec emballage (kg)
|16,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application