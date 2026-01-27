Destiné à des utilisations occasionnelles, le K3 FJ n'en reste pas moins robuste et compact. Son design épuré et moderne offre un bon compromis entre un faible encombrement et la possibilité des stocker le flexible et accessoires sur le corps de l'appareil. Il est livré avec une Rotabuse, une lance Vario Power, un flexible de 6 mètres, un canon à mousse de 0,3 litre, et une crépine d'aspiration du détergent.