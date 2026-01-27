K 3 FJ
Au design ergonomique et épuré, le K 3 FJ BB répondra à des taches de nettoyage occasionelles et ciblées (balcon, véhicules, mobilier…)
Destiné à des utilisations occasionnelles, le K3 FJ n'en reste pas moins robuste et compact. Son design épuré et moderne offre un bon compromis entre un faible encombrement et la possibilité des stocker le flexible et accessoires sur le corps de l'appareil. Il est livré avec une Rotabuse, une lance Vario Power, un flexible de 6 mètres, un canon à mousse de 0,3 litre, et une crépine d'aspiration du détergent.
Caractéristiques et avantages
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit d'eau (l/h)
|max. 380
|Performance de la zone (m²/h)
|25
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids avec emballage (kg)
|7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Inclus dans la livraison
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures prêt à l'emploi RM 562
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré