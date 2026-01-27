K 7 Smart Control Flex
Nettoyeur haute pression connecté via l'application Home & Garden, aide à l'usage, sélection du bon mode de nettoyage et envoi vers la poignée en Bluetooth. Fonction Boost disponible.
Connecter simplement le nettoyeur haute pression K 7 Smart Control via Bluetooth avec l'application Kärcher Home & Garden sur le smartphone, et le nettoyage devient encore plus facile et plus intuitif. L'application comprend des conseils d'utilisation et des astuces relatifs à de nombreuses situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. En outre, l'application offre de nombreuses autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail service Kärcher. Également pratique : l'appareil est doté d'une fonction boost pour encore plus de puissance afin que les saletés tenaces ne soient plus un problème. Les niveaux de pression se règlent à la fois sur le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et sont transmis sur le pistolet à l'aide des conseils d'utilisation via l'application, pour que le nettoyage se passe sans problème. Les autres équipements sont la lance Multi Jet 3 en 1 pour des utilisations variées sans changement de lance, le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans aucun effort, la poignée télescopique en aluminium pour un transport et un rangement simplifiés ainsi quela position de stationnement pour des accessoires à portée de main. La technologie brevetée de moteur refroidi par eau permet à la fois une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie prolongée. Équipé d'un flexible de 10 mètres Premium Flex qui évite les nœuds. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces. La lance Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Connexion Bluetooth à l'application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit d'eau (l/h)
|max. 600
|Performance de la zone (m²/h)
|60
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,3
|Poids avec emballage (kg)
|22,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|458 x 330 x 669
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobil-homes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon