PCL 6 (version filaire)
Le nettoyeur de terrasses PCL 6, idéal pour les surfaces en bois, possède 4 brosses à sens de rotation inversée pour une meilleure glisse et un nettoyage en douceur dans le sens de la fibre.
Le nettoyeur de terrasses PCL 6 est équipé de 4 brosses rouleau composé de deux rangés de 2 brosses qui tournent dans le sens opposé l'une de l'autre. Cela permet de créer un effet de glisse qui non seulement facilite la manipulation, mais aussi permet de nettoyer plus de surface dans le sens de fibre. De plus, le manche en aluminium est flexible et permet de s'adapter à toutes les morphologies, cela permet aussi de passer sous un meuble de jardin. Afin de garantir un nettoyage parfait, le PCL 6 est équipé d'une connectique pour un tuyau d'arrosage et d'une vanne de régulation du débit d'eau, permettant de pulvériser de l'eau sur la surface à nettoyer via deux buses situées au-dessus des rouleaux. Le nettoyage mécanique combiné aux effets de l'eau assure le meilleur résultat possible. Les brosses sont conçues pour nettoyer dans le sens de la fibre et ne pas endommager le support. Livré avec 4 brosses pour sols en bois, il est possible de nettoyer des surfaces en pierres ou en carrelage via des brosses spécifiques disponibles en accessoire.
Caractéristiques et avantages
Débit d'eau réglable par vanne
Protection anti-éclaboussures
Position de rangement
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|10
|Plage de pressions
|Pression basse
|Consommation d'eau à 4 bars (l/h)
|max. 180
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|0,3
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 800
|Largeur de travail des brosses-rouleau (mm)
|300
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,5
|Poids avec emballage (kg)
|6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|347 x 307 x 1314
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux pour les surfaces en bois: 4 Pièce(s)
Équipement
- Deux buses pour projeter l'eau
- Valve pour régler le débit d'eau
- Position parking
- Poignée ergonomique avec grip
Videos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Mousse
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine PCL 6 (version filaire)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.