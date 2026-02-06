Le nettoyeur de terrasses PCL 6 est équipé de 4 brosses rouleau composé de deux rangés de 2 brosses qui tournent dans le sens opposé l'une de l'autre. Cela permet de créer un effet de glisse qui non seulement facilite la manipulation, mais aussi permet de nettoyer plus de surface dans le sens de fibre. De plus, le manche en aluminium est flexible et permet de s'adapter à toutes les morphologies, cela permet aussi de passer sous un meuble de jardin. Afin de garantir un nettoyage parfait, le PCL 6 est équipé d'une connectique pour un tuyau d'arrosage et d'une vanne de régulation du débit d'eau, permettant de pulvériser de l'eau sur la surface à nettoyer via deux buses situées au-dessus des rouleaux. Le nettoyage mécanique combiné aux effets de l'eau assure le meilleur résultat possible. Les brosses sont conçues pour nettoyer dans le sens de la fibre et ne pas endommager le support. Livré avec 4 brosses pour sols en bois, il est possible de nettoyer des surfaces en pierres ou en carrelage via des brosses spécifiques disponibles en accessoire.