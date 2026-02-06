Le nettoyeur haute pression K4 FJ Home est destiné à un usage occasionnel sur de petites surfaces extérieures (max 30/40m²). Il est facile à manœuvrer grâce à sa poignée et ses deux roues. Et sa petite taille lui permet de se ranger assez facilement dans un placard ou un garage. Livré avec une Rotabuse et une lance Vario Power, un canon à mousse de 0,3 litre, 1 litre de shampoing auto, un fléxible de 6 mètres et une crépine d'aspiration pour le détergent. Le pack Home contient en plus un nettoyeur de surface T 5 et 1 litre de nettoyant pour surfaces en pierres. Rendement surface indicatif 30 m²/h.