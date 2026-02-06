K 4 FJ Home
Facile à ranger et à transporter : le K 4 FJ Home convient pour des nettoyages occasionels à modérés. Equipé d'une poignée de transport et de deux roues. Livré avec Pack Home.
Le nettoyeur haute pression K4 FJ Home est destiné à un usage occasionnel sur de petites surfaces extérieures (max 30/40m²). Il est facile à manœuvrer grâce à sa poignée et ses deux roues. Et sa petite taille lui permet de se ranger assez facilement dans un placard ou un garage. Livré avec une Rotabuse et une lance Vario Power, un canon à mousse de 0,3 litre, 1 litre de shampoing auto, un fléxible de 6 mètres et une crépine d'aspiration pour le détergent. Le pack Home contient en plus un nettoyeur de surface T 5 et 1 litre de nettoyant pour surfaces en pierres. Rendement surface indicatif 30 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 130
|Débit d'eau (l/h)
|max. 420
|Performance de la zone (m²/h)
|30
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1800
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids avec emballage (kg)
|11,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, nettoyant pierres et façades 1 litre
- Rallonge de lance
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Filtre à eau intégré
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 4 FJ Home
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.