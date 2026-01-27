Le nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control Flex permet de nettoyer de façon occasionnelle toutes les surfaces extérieures juqu'a 30-40 m². Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance Vario Power et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. L'enrouleur et le nouveau flexible Premium Flex, permettent de prolonger la durée de vie de celui-ci et d'éviter la formation de nœuds. Parmi les autres équipements du K 4 Premium Power Control Flex, on trouve le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, la poignée télescopique, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.