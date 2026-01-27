K 4 Premium Power Control Flex
Equipé d'un enrouleur de flexible et du nouveau flexible Premium Flex, assurant un confort et une durée de vie accrue. Modèle adapté pour un nettoyae occasionnelle de moyennes surfaces.
Le nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control Flex permet de nettoyer de façon occasionnelle toutes les surfaces extérieures juqu'a 30-40 m². Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance Vario Power et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. L'enrouleur et le nouveau flexible Premium Flex, permettent de prolonger la durée de vie de celui-ci et d'éviter la formation de nœuds. Parmi les autres équipements du K 4 Premium Power Control Flex, on trouve le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, la poignée télescopique, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lancesLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Dispositif d'utilisation innovant des bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit d'eau (l/h)
|max. 420
|Performance de la zone (m²/h)
|30
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,2
|Poids avec emballage (kg)
|16
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: Pistolet Power Control G 160 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures