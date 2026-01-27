K Mini

Le plus petit parmi les nettoyeurs haute pression de Kärcher élimine les saletés en un clin d'œil et se transporte aisément grâce à son faible poids et à sa taille pratique.

Compact et léger : le K Mini est le plus petit parmi les nettoyeurs haute pression de Kärcher. Grâce à son format compact et à son faible poids, il se transporte et se range facilement. Ce petit concentré de puissance est idéal pour un nettoyage rapide et efficace des balcons, du mobilier de jardin et de terrasse ainsi que des vélos et des petites voitures. La prise en main se fait naturellement : le pistolet, le tube rallonge et la lance d'arrosage Vario Power se montent en quelques gestes. Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet grâce au système Quick Connect. Le flexible haute pression PremiumFlex ultra fin de cinq mètres ne s'emmêle pas et offre une flexibilité et une liberté de mouvement maximales pendant le nettoyage. Une boîte à accessoires amovible permet un rangement pratique de tous les éléments fournis. Après le nettoyage, le câble d'alimentation peut être enroulé autour du pied de l'appareil et fixé à l'aide d'une attache. Grâce à sa taille réduite, le K Mini se range avec un encombrement minimal, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur haute pression K Mini: Appareil compact et léger
Appareil compact et léger
Se range avec un encombrement minimal à l'intérieur comme à l'extérieur. Facile à transporter et à ranger
Nettoyeur haute pression K Mini: Boîte à accessoires amovible
Boîte à accessoires amovible
Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.
Nettoyeur haute pression K Mini: Flexible haute pression PremiumFlex ultra fin
Flexible haute pression PremiumFlex ultra fin
Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle. Flexibilité maximale pendant le nettoyage.
Rangement du câble pratique
  • Enroulement et déroulement faciles et rapides du câble d'alimentation.
  • Fixation pratique du câble d'alimentation sur le pied de l'appareil.
Système Quick connect
  • Pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Pression (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Débit d'eau (l/h) max. 360
Performance de la zone (m²/h) 20
Température d'eau en alimentation (°C) max. 40
Puissance de raccordement (W) 1400
Câble d'alimentation (m) 5
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 3,9
Poids avec emballage (kg) 5,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 278 x 233 x 296

Inclus dans la livraison

  • Rallonge de lance
  • Pistolet haute pression: G 110 Q Short
  • Vario Power Jet
  • Flexible haute pression: 5 m, PremiumFlex
  • Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement

  • Quick Connect sur l'appareil
  • Filtre à eau intégré
  • Enrouleur de câble
